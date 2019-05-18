湖北已建成1361座5G基站 2021年规划建5万座

昨天是世界电信和信息社会日。在汉口江滩武汉科技馆，湖北省通信管理局、湖北省通信学会组织了世界电信日纪念活动，并通报了湖北省5G网络建设及降低资费相关工作。

据《湖北日报》报道，通信业是基础性、先导性和战略性新兴产业，被誉为经济增长的“加速器”、发展方式的“转换器”、产业升级的“助推器”。近一年来，湖北省通信管理局围绕5G网络、站址规划建设、技术测试、5G网络应用等关键点持续发力，5G网络建设和技术应用水平均处于中国前列。

2018年1月，武汉、上海、苏州、杭州、广州被列为中国首批5G规模试验网试点城市。在今年10月世界军运会盛大揭幕前，武汉将揭开5G试商用的序幕。

截至目前，湖北省已建设1361座5G基站，其中军运会57处场馆室内布线已完成。在站址、管道条件具备的情况下，武汉军运会前将建设完成约8000座5G基站，年内计划完成基站建设1万余座。到2021年湖北省将规划建设5万座5G基站，实现武汉全覆盖，宜昌、襄阳、鄂州等有条件的地区主城区全覆盖。

在湖北省5G试验网建成开通基础上，湖北省通信管理局会同省经信厅积极组织推进5G网络应用拓展工作。利用5G技术，统筹行业龙头企业在智联汽车、无人机、物流车、AR/VR、4K/8K超高清视频、智能制造、远程医疗、智慧交通、智慧物流、智慧安防、智慧港口、物联网、工业互联网、未来社区等方面签订合作协议200余份，推出了一批5G最新科技成果。4月10日中信科中国首个“5G智慧工厂”上线运营，生产线工作效率提升30%以上。

降低通信资费方面，湖北省通信运营商将完成中小企业宽带平均资费降低15%，移动网络流量平均资费降低20%以上、港澳移动漫游流量资费降30%的降费任务。另外，湖北省通信管理局还与省扶贫办合作，今年起，为湖北省内贫困户提供电话、宽带等通信资费“打五折”优惠政策，今年一季度三家运营商为贫困户累计让利逾1500万元（人民币，300万新元）。

湖北省通信学会介绍，为让广大群众在军运会前尝鲜5G技术魅力，武汉科技馆将于今年6月至9月举行为期3个月的5G行业应用展，展出5G+4K+VR高清视频直播、5G+VR游戏等技术应用。