刷新中国企业赴美上市最快速度 瑞幸咖啡融资6.95亿美元

“小蓝杯”瑞幸咖啡周五（17日）宣布在美国纳斯达克上市，融资规模达6.95亿美元（约9.59亿新元），其也成为今年在纳斯达克IPO规模最大的亚洲公司。

据第一财经报道，瑞幸咖啡共发行3300份ADS，每份定价为17美元。瑞幸咖啡创始人钱治亚上市前发布了《瑞幸咖啡宣言》，并表示：“IPO是公司发展的重要里程碑，瑞幸咖啡今后会在产品研发、技术创新、门店拓展，以及品牌建设和市场培育方面进行持续的大规模投入，在很长一段时间内都将坚持高速扩张战略，坚守品质，推进咖啡消费平权。”

在拿到6.95亿美元融资后，瑞幸咖啡将得到更多资金支持，2018年7月、12月和2019年4月，瑞幸咖啡已接连收获三笔5.5亿美元融资。

从2018年1月1日试运行，到目前为止2370家门店，以及2019年5月份正式上市，瑞幸咖啡刷新中国企业近期赴美上市的最快速度，此前趣头条从创立到登陆纳斯达克花费了2年多时间，而瑞幸不过17个月。

从创始团队到整体打法，瑞幸咖啡都是一家互联网基因浓厚的创业公司，但并不影响瑞幸咖啡在中国市场攻城略地。瑞幸咖啡创始人兼CEO钱治亚认为，目前中国咖啡消费市场存在两大痛点：价格高、购买不便，而在市场切入上，瑞幸咖啡也正是瞄准这两点。

凭借着买一送一、买五送五高补贴、价格低廉的配送和网购模式，到5月份正式营业就已经覆盖了13个城市的525家门店，几乎横扫一线城市写字楼市场。截至2018年12月31日，瑞幸在中国22个大城市落地门店2073家，累计用户1254万，全年共销售杯量8968万，这一数据步步紧逼排名第一的星巴克，同时把COSTA等其他对手甩在身后。

根据招股书公布的数据，2019年3月31日，瑞幸咖啡已经在28个城市拥有2370家门店，其中包括2163家快取店，门店主要集中在北上广和江苏浙江等经济发达地区，而按照计划，2019年瑞幸咖啡有意将门店总数提升至4500家，形成中国最大的咖啡网络，并进一步向中国新的地区和城市扩张。

瑞幸的高速增长背后是大规模不计成本的投入，瑞幸在2018年的净收入为8.4亿元人民币，净亏损16.2亿元人民币；截至2019年3月31日净收入为4.8亿元人民币，净亏损5.5亿元人民币，虽然2019年的收入和亏损情况明显改善，但依然还是遭到市场诸多质疑。

对此，瑞幸咖啡CMO杨飞此前接受采访时表示，瑞幸咖啡的商业模式是中国首创，新零售只是利用互联网的方式，提高传统零售的效率。而咖啡的成本都算的出来，现阶段瑞幸只是追求规模和速度，所以牺牲掉一部分利润。目前本身就是利用补贴要量要速度的时候，同时打破消费者此前对咖啡的认知。

对于外界对瑞幸烧钱的质疑，杨飞表示瑞幸的核心竞争力不只是价格，而是一套系统性的成本结构创新，通过高品质、高性价比和高便利性的产品，降低门店和获客成本，提升产品品质同时降低到手价格，用户选择瑞幸也是出于一种综合考虑。

业内看来，瑞幸想达到的最终目的，未必是要和星巴克拼个你死我活，而是要打破星巴克等品牌创造的轻奢概念，倒逼连锁咖啡进入瑞幸设置的商业逻辑中，而瑞幸较低成本但密集的门店投资，和“外卖+自提”带来的高坪效将成为其优势所在。

中国品牌研究院研究员朱丹蓬说，瑞幸咖啡的补贴是建筑在产品基础上，市场永远不缺少便宜货，但不是所有的商品打折就一定卖的好，中国的咖啡市场成长速度远超想象，上市后，随着瑞幸咖啡的品牌、市场地位和门店布局逐步完成，规模化将给瑞幸咖啡带来更多的想象空间。

易观分析师陈宇也表示，中国咖啡市场庞大，中国咖啡消费量年增长幅为15%至20%，而全球增速为2%，瑞幸咖啡有生长的沃土。目前来看，瑞幸咖啡亏损的现实将持续较长一段时间，这是瑞幸营销策略所带来的必然结果，融资能力决定了瑞幸咖啡能否成功实现最终盈利。