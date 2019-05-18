传台湾政府机构将禁用中兴通讯产品

中国大陆电信大厂华为、中兴通讯的产品，日前引发美国等多个国家的资讯安全疑虑。对此，台湾政府包括行政院各部会等中央机关除了早已禁用华为产品之外，基于国家资安疑虑，目前也没有采购及使用中兴通讯的资通产品。

据《自由时报》消息，由于行政院最快将在7月底公布危害国家资通安全产品的禁止采购企业清单，特別是外界关切届时将公布的大陆企业“黑名单”。基于行政院各部会目前并未采购中兴通讯产品，因此未来发布的这份禁止采购清单，除了华为可望上榜外，中兴通讯被列入黑名单的机率颇高。

行政院发言人Kolas Yotaka（谷辣斯·尤达卡）表示，如果情况顺利的话，行政院将在7月底公布一份有关危害国家资通安全产品的禁止采购清单。不过，由于中央与地方各机关就可能危害资安的产品提报上来后，行政院还要经开会审定，行政作业需要时间，顺利的话7月底公布这份清单，目前行政院并没有设定公布的日期。

据悉美国国会“美中经济与安全审查委员会”在去年4月发布的“中国对美国联邦资通讯科技供应链所造成风险”报告中，就点名美国对中国华为、中兴通讯的资安等疑虑。

Kolas表示，目前中央政府机关并没有采购及使用中兴通讯产品，不过，行政院并未特別发函要求各部会等中央机关不要采购、使用。她说，禁止采购的清单最快要7月底才会公布，经过清查，目前中央政府机关并未使用中兴通讯产品。

Kolas说，中央政府机关没有使用中兴通讯的产品，主要是基于国家资讯安全的考量，政府的考量与美国对中兴通讯产品的担忧类似，因为资讯安全就是国家安全。

