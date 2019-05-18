谈民进党总统初选 赖清德：5月底前要完成初选工作

参与民进党总统党内初选的台湾前行政院长赖清德，今早到嘉义县朴子市参访，他认为民进党初选当务之急是确定时程，5月底前要完成初选工作，因此中执会应该要在下周三（22日）确定民进党中央提出的初选期程。

据《自由时报》消息，赖清德昨晚在面簿贴文称，唯有依党中央规划于5月底完成初选，才有民调方式考虑纳入一定比例手机的空间。他今早到访嘉义再次强调，若初选期程遥遥无期，基层焦虑，对民进党总统和立委选举都会带来重大影响。

他认为，民进党初选办法都已公告，“我不赞成初选边进行边改选举办法”，但如果有其他合理要求，是可以讨论，“但千万不可以，以不答应初选期程作为要求改变选举办法的条件，这样社会不会接受”。

赖清德说，如果初选持续再延，对民进党大选不利，民进党是民主又进步，基层是因为民主理念才支持，如果初选为了个人胜败完全不尊重已经公告的初选办法，基层不会接受，社会也不会支持，最终伤害的是民进党明年的总统选举。

他也说，很希望期程尽速确定，办法既然已经公告，就应该照办法执行，自己会持续一步一脚印走入基层听取民众意见，报告竞选总统的理念和治国蓝图，有信心得到初选胜利，有把握在明年总统大选打赢国民党的候选人，赢得胜利。

