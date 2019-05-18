麻省理工物理博士、搜狐董事长张朝阳质疑5G辐射大

手机辐射不是一个新话题，而搜狐公司董事局主席兼首席执行官张朝阳近日的一则言论，5G辐射问题又成为新的热点。

据每日经济新闻网报道，在昨天出席搜狐科技5G峰会时，张朝阳质疑5G基站密度极其高，对人体危害很大。“到了毫米波，对微波转播的高频率几千兆赫兹，在这种情况下根据我的物理知识，这个频率其实对人体的危害是更大的。3G、4G低频波长长一点，毫米波高频的话，对水分子产生共振，对氧分子的某些频率产生共振，不是原子外层和电子层面，而是大的结构层面，对人体是不是有更大的影响？5G到来以后大家享受5G带来未来科技的进步和方便的时候，也要关注一下电磁波对人体的影响。”

不过，随后他在微博上他又重申，“关于电磁波对人体健康的影响，只是说这个问题值得探讨，我本人不是生物医学方面的专家，只是看到了一些国外的报道（当然，对任何事情，国外的报道都会五花八门）。目前我对这个问题还没有做深入的研究，大家对我今天的发言涉及这个问题，不要把我的观点太看重。特此声明。另外，我自己生活中，一般会保持与手机30厘米以上的距离。”

手机辐射，是手机通过电磁波进行信息传递时产生的电波。手机的辐射属于电磁波谱的低能辐射，比x射线等高能辐射安全得多。高能辐射主要释放电离辐射，意味着它们有足够的能量电离原子或分子，从而破坏细胞DNA，可能导致癌症，而射频辐射并没有。射频辐射的能量只能轻微移动或振动分子中的原子，而不足以电离它。

而公开资料显示，张朝阳1986年毕业于清华大学物理系，并于同年考取李政道奖学金赴美留学。1993年在麻省理工学院获得博士学位后，在麻省理工学院继续博士后研究。

德国联邦辐射防护办公室今年也发布了两份关于手机辐射的测试结果榜单，辐射强度都在安全范围内，所以对人体并不会构成伤害。