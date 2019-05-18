传“同志”家庭小孩恐被霸凌 台学者：跟异性恋家庭没有不一样

台湾昨天正式通过同性婚姻法案，成为亚洲首例。5月24日以后，“同志”伴侣就可以登记结婚，但因同婚专法在同志收养部分仅限定继亲收养，允许一方可收养他方的“亲生子女”，将共同收养排除在外，台湾同志家庭权益促进会就对此指出，这恐造成许多同志家庭被迫变成法律上的“跛脚单亲”。此外，由于部分人对同志生养孩子有所担忧，学者明确表示，同志家庭小孩的身心发展、情绪行为或人际关系表现，都跟异性恋家庭小孩无明显差异。

据《联合报》报道，台湾同志家庭权益促进会常务理事Amy说，同婚专法没有开放共同收养，在实务上恐造成严重后果，现行异性恋夫妻若想收养小孩，只要其中一方意愿不高，申请收养通常就不会过，因有婚姻关系就必须是共同收养，但现在没有开放同性伴侣共同收养，等于在法律上只有一方能与收养的孩子建立亲权，恐造成“跛脚单亲”，明明有双亲，能拥有双倍照顾与资源，现在硬生生少了一半，对孩子很不公平。

Amy还说，同志家长要的不只是婚姻，而是他们的孩子可以拥有双亲，每次提到同志家庭，就会有人跳出来说孩子可怜，会被同侪霸凌，但她要问的是“到底是谁会霸凌孩子？”如果担心同志家庭小孩遭受异样眼光，不该是阻止家长拥有亲权，应该是建立友善环境才对。“伤害孩子的从来都不是家长的性倾向，而是反同立委与组织。”

台湾大学心理系教授李怡青指出，根据国外进行的研究集成分析，整体来说，同志家庭的小孩与异性恋家庭小孩在人际关系、亲子关系、学业表现、情绪行为上，都没有无明显差异，显见一个孩子的身心发展，与双亲的性倾向、家庭的组成结构没有直接相关，通常都是因为家庭功能受限所致。

李怡青说，有研究显示，家长的适任与否，与这对伴侣有没有准备好当父母亲比较有关，当伴侣对于生养育儿考虑周全，就比较能承受亲职压力，而同志生养小孩都不会是平白无故、意外蹦出来，需经过缜密评估规划，所以较能从小孩权益为出发做考量；而某项英国研究也提及，小孩遭到霸凌的原因很多样，家庭结构因素反而不突出，同志家庭孩子被霸凌比例也没有明显差异。

台湾弘光科技大学通识教育中心助理教授刘安真也说，不管是国外的量化或质性研究，同志家庭出身的小孩的发展没有不一样，在这些孩子的主观认知里，没有因双亲是同性恋，就遭受到同侪霸凌。

去年提出“婚姻应限定在一男一女之结合”公投的“下一代幸福联盟”（简称幸福盟）理事长曾献莹则说，幸福盟反对同志生养小孩，不是害怕同志家庭孩子被霸凌，而是担心专法变相开了后门，让同志伴侣可以跑到国外透过人工生殖、代理孕母的方式生小孩，等于间接让同志生小孩合法化。

他说，幸福盟不鼓励同志以非自然的方式创造生命，也认为父母双方都应跟孩子有血缘关系，避免小孩长大后思考生父、生母是谁。他解释，不是因为担心同志家庭小孩被霸凌，才反对同志生小孩，他认为霸凌原因很多种，难以归纳，不见得是同性父母造成的。