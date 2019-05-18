清华成立人工智能班将招30人

中国清华大学和北京大学今天分别举办校园开放日活动，在展示校园风貌的同时，两所学校也公布了今年的招生情况。清华北大今年的招生规模与往年相比整体保持稳定。记者注意到，“人工智能”成为两校开放日共同的关键词。清华新增了“人工智能学堂班”，首批预计招生30人，北大也将在2019级正式启动“机器人工程”本科专业。

据《新京报》消息，清华大学招生办主任余潇潇介绍，今年清华大学招生规模与去年相比整体持平。据悉去年清华在北京投放招生计划169人，其中理科162人，文科七人。

此外，在今天的开放日上，清华大学“人工智能学堂班”（简称“智班”）宣布成立。智班将成为清华学堂人才培养计划第八个实验班，由图灵奖得主、清华大学交叉信息院院长姚期智院士担任智班首席教授。

余潇潇说，智班将从2019年秋季开始招收本科生，首批预计招收30人。在本科低年级，智班将通过数学、计算机与人工智能的核心课程，为学生打下基础；在本科高年级，将通过交叉联合学科培养方式，让学生有机会将人工智能与其他学科前沿相结合。同时，智班的学生将获得与相关产业的联合实习机会。

余潇潇指出，成立智班是清华大学在人工智能整体学科布局上的重要举措，将进一步拓展清华拔尖创新人才培养的学科格局。