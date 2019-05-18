蔡英文：三年做了许多总统不敢做的事

台湾总统蔡英文今天表示，她自己花三年时间做了许多总统不敢做的事，并感性地请大家，再次支持她拼民进党总统初选和明年的选举。

据中时电子报消息，蔡英文今早在参拜完屏东东隆宫温府王爷后，接地气地与现场约百名支持者发表谈话。后天上任满三年的蔡英文说，这三年来她领导的政府是个认真打拼又负责的团队，并表示以前的总统想做、不敢做的事，他们都很勇敢地一项一项替台湾人来做。

蔡英文提到，蒋介石时代就说要做的潜水舰，因为决心不够或外在条件不成熟等因素，历任总统都没有做，但在她任内就要马上做了，且现在设计图已经完成，“只要开始盖厂房，我们就能开自己的潜舰了”。她强调，关于潜舰，她三年内就可以做了，这对台湾的国防很重要，不仅保护自己、保护民主也保护主权。

蔡英文说：“虽然我没服过兵役，但我是真正的三军统帅。”她表示，三军是需要总统支持、指导给予方向的，而她从没质疑过且全力支持。此外，她还提到这三年来台湾经济稳定成长、税收也有增加，这些都是她照顾人民的依据。

她强调，以前的总统有很多事都没做，但她领导的政府用三年时间来打基础，而现在基础打好了，政绩也一项一项地拿出了，譬如年金、转型正义等改革。现在要开始准备盖房子了，请大家再给她一次机会，盖个漂亮好用又牢固的房子给大家。