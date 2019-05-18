四天四部抗美援朝电影：央视电影频道明天播《铁道卫士》

中国中央电视台电影频道日前临时改播《英雄儿女》《上甘岭》《奇袭》一事引发关注。央视电影频道微信公众号今天公布的节目单透露，该频道将原定明天（星期日）晚上20时15分许播出的《六指琴魔》，也改成了以抗美援朝战争为背景的影片《铁道卫士》。

据澎湃新闻报道，1905电影网介绍，《铁道卫士》讲述的是抗美援朝时期，美帝国主义轰炸鸭绿大桥阴谋破产之后，便又派遣特务马小飞潜入中国东北，与暗藏的特务勾结，从事破坏活动，并指使特务颠覆中国军队用列车，行动未能得手，特务相互灭口内讧。中国公安科长高健，发动广大人民群众，深入开展反特斗争，为了弄清敌人的阴谋，并探得特务网络，将其一网打尽，高健冒充被中国逮捕的特务顾野平，打入了敌特网内部。同时，他让铁路局服务员冒充特务的报务员，掌握了敌人活动计划和人员编制清单。

原来，马小飞等特务阴谋在三处同时破坏中国铁道运输线，中国公安部门将计就计，在敌人下手之前采取了对应的行动，高健与特务马小飞在列车上经过一场激烈的搏斗，排除了马小飞安放的定时炸弹，使中国军队用列车顺利地通过了长岭遂道，把大批军用物资运往了朝鲜前线，保证了中国军队的后勤供给和战斗力的发挥，给美帝国主义以更加有力的打击。

1905电影网方面点评：该片表现出公安战士的机智勇敢和人民群众的警觉团结，并揭示出解放初期阶级斗争的复杂尖锐。该片情节惊险、悬念丛生、敌我斗争紧张激烈、扣人心弦，是一部优秀的反特电影。

据此前央视网的节目单，16日、17日、18日本无《英雄儿女》《上甘岭》《奇袭》的播出计划，其中16日同时段原定直播亚洲影视周红毯典礼等，而17日同时段原计划播出《功夫机器侠·北腿》，18日原本同时段播出《胖子行动队》。