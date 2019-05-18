【图集】中国选手遭争议判罚失金 泪洒英国跆拳道世锦

昨天（17日）在英国曼彻斯特进行的2019世界跆拳道锦标赛女子73公斤以上级决赛中，中国选手郑姝音在分数领先的情况下，遭争议判罚，被裁判以10次犯规为由，直接判主场作战的英国对手沃克顿获胜。郑姝音无缘金牌，当场情绪激动，瘫坐在颁奖台上，泣不成声。

据新华社的报道，郑姝音的教练管健民说，郑姝音此前在英国曾连续三次击败沃克顿，昨天的比赛，第一回合郑姝音主要是在体力上消耗对方，并不急于得分，从第二回合开始，郑姝音就轻松拿到16分，结果沃克顿不断用手推郑姝音。“严格说来，犯规的是对方，并不是我们。”

管健民表示，这种判罚他以前从来没有碰到过。“在英国世锦赛期间发生这样的事情，是一个重大的丑闻。运动员辛辛苦苦得来的金牌，被裁判员轻易地吞噬掉了，这是非常卑鄙的事情。”

郑姝音受访时说：“领奖的时候我感觉有点晕，有点站不住。他们国歌响起来的时候，我突然感觉对不住中国。”

郑姝音表示，第一回合的时候，裁判的判罚就有问题，教练当时就对裁判的判罚提出了录像审议，但裁判收走了中国教练的申诉牌，没有做任何回应，之后裁判的判罚更加“肆无忌惮”

“我从练体育的第一天起，就知道竞技体育没有绝对的公平，但我练了16年跆拳道，今天才知道比赛还有这样的，我拜托他们能不能公平些？”郑姝音感叹。