同婚专法17日在立法院三读通过,台湾成为亚洲第一个同婚合法的地区,引起全球关注。加拿大外交部也在推特推文:“恭喜台湾人民,亚洲第一个同性婚姻合法化”。

据自由时报报道,加拿大外交部17日推文“恭喜台湾人民,亚洲第一个同性婚姻合法化。”(Congratulations to the people of #Taiwan, the first in Asia to legalize same-sex marriage. )附上台湾被彩虹条纹覆盖的图片,最后标记#LGBTQ2以及#LoveisLove两个标签。

此外,加拿大驻台北贸易办事处也在面簿发文并附上彩虹旗照片,表示恭喜所有台湾朋友,通过亚洲第一个同性婚姻法案。内容提到,代表芮乔丹说,做为在台湾工作的加拿大人,他们非常骄傲看到台湾加入全球其他许多民主社会,将这项重要的人权延伸到所有的公民身上。