巴西副总统访华 重启两国紧密关系

巴西副总统莫劳明天起访问中国六天，被认为是加强巴西与主要贸易伙伴中国关系的关键。

《自由时报》分析指出，这次访问具有象征意义，并有可能产生实际的经济影响。

首先，出访将表明巴西确实认为中国是重要的贸易伙伴。由于巴西总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）在当选总统前针对中国发表敌对言论，所以这一点表态尤其重要。

从经济角度来看，莫劳（Hamilton Mourao）与中国国家副主席王岐山也应重启两国间最重要的贸易谈判论坛，而这项会议将于23日举行，也是莫劳此行最主要的议程。中巴高层协调与合作委员会自2015年以来停摆。

巴西副总统亦可能提出波索纳洛政府在中国促进基础设施投资，以换取经济效益的“一带一路”倡议中的立场。

巴中工商总会会长唐凯千指出，莫劳此行是巴西重申中国是重要伙伴的机会。

波索纳洛在竞选期间曾将中国譬喻为“一个想主导巴西经济战略产业部门的掠夺者。”还有波索纳洛和他的三个儿子在2018年3月访问台湾，也令中国政府非常不满。

当时，中国驻巴西大使馆曾对波索纳洛表示担忧，称波索纳洛家族访台不仅侵犯中国的主权和领土完整，也导致中巴全球战略伙伴关系动荡。

从这个意义上说，商业、法律和工程高等教育机构（Insper）国际关系教授孔森提诺（LeandroConsentino）指出，在对立事件中，莫劳一直扮演和解的角色，重申中国是巴西重要贸易伙伴。因此，莫劳访问中国可以为巴西提供更务实的外交政策。

巴西国际关系中心（Cebri）分析家索亚瑞斯（Andre Soares）认为，中巴高层协调与合作委员会会议是波索纳洛政府拉近与中国贸易关系的机会。

该委员会自2004年成立以来，传统上由副总统主导，以解决两国关系的瓶颈。在最近接受巴西电视台采访时，莫劳谈到委员会的重要性，称它是巴西企业能够进入中国市场的官僚主义一条出路。

伦敦大学亚非学院（SOAS）中国研究所所长曾锐生说，中美贸易战是目前中国国家主席习近平最关心的问题，巴西可以运用作为中国重要原物料供应国的条件，与北京进行谈判。

自2009年以来，中国一直是巴西的主要贸易伙伴，去年巴西出口642亿美元到中国，与2017年相比高35%，大豆占出货量的43%，石油占22%，铁矿石占17%；巴西从中国进口350亿美元，主要是电脑资通讯产品和配件。

这些金额远远超过巴西对第二大贸易伙伴美国290亿美元的进出口总额。

莫劳表示，中国需要巴西的食品出口。因此，在巴西投资有利于向中国运输食品的铁路、港口、高速公路等基础设施，以及巴西东北部和北部的再生能源领域，中国都很感兴趣。

曾锐生认为，如果巴西支持“一带一路”，将意味着波索纳洛政府与中国之间关系开启新页。

曾锐生指出，只要波索纳洛停止像过去那样批评中国，两国之间的关系就不会恶化，“波索纳洛可以说古巴或朝鲜共产党的坏话，但不能批评中国，否则就会有问题。”