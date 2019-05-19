台民调：国民党群雄 韩郭领先 但差距缩小

国民党即将举行总统党内初选，台湾民意基金会19日公布最新民调，虽然韩国瑜支持度仍领先群雄，但领先差距急遽缩小，目前只领先郭台铭两个百分点，领先王金平、朱立伦的差距也相当有限，基金会董事长游盈隆表示，国民党总统初选鹿死谁手，目前仍是一个未知数。

据中时电子报报道，台湾民意基金会今天在台大校友会馆召开“民进党重返执政三周年”五月全国性民调发表会。由基金会董事长游盈隆主持并主讲，并邀请学者专家与谈。

在国民党初选方面，民调询问“目前，国民党内有意参与总统初选的人主要有四位，韩国瑜、郭台铭、王金平与朱立伦。如果明天投票，在这四个人当中，您倾向支持谁？”

结果发现：有23.8％支持韩国瑜，21.8％支持郭台铭，20％王金平，18.3％朱立伦，12.9％尚难决定，3.2％不知道、拒答。

游盈隆指出，这项发现显示，韩国瑜虽然仍领先群雄，但领先差距相当有限，只领先郭台铭两个百分点，领先王金平3.8 个百分点，领先朱立伦5.5 个百分点。而郭台铭、王金平、 朱立伦三人之间的差距也很小，几乎都在三个百分点以内或上下。

他认为，换句话说，国民党总统初选从现在开始，已没有超级巨星，没有神与人的对决，没有谁占有巨大起跑点的优势；四个主要候选人之间虽仍有看得见的差距，但出现黑马的机会很大，四个候选人没有谁是稳赢或稳输的，因为差距最大也不过是5.5个百分点。

游盈隆表示，2020国民党总统初选将是“八仙过海，各显神通”的局面，人人有希望，个个没把握，不到最后一刻，不会分出胜负。

他进一步的分析发现：

第一，国民党认同者方面，45.3％支持韩国瑜，26.5％支持郭台铭，17.7％支持朱立伦，5.7％支持王金平；中性选民方面，26.4％支持韩国瑜，21.3％支持郭台铭，12.4％支持朱立伦， 12.3％支持王金平；民进党认同者方面，35.9％支持王金平，22.9％支持朱立伦；18.7％支持郭台铭，6.3％支持韩国瑜。

第二，在省籍族群方面，在外省人中，35％支持韩国瑜，25.2％支持郭台铭，13％支持王金平，10％支持朱立伦；在客家人方面，24.3％支持郭台铭，23.3％支持韩国瑜，19.5％支持王金平；17.6％支持朱立伦；在河洛人方面，王金平、韩国瑜、郭台铭皆各获21％的支持，朱立伦也获得19.4％的支持。

第三，从六都及其他县市的角度看，韩国瑜目前在高雄市、桃园市、及六都以外县市居领先地位，郭台铭在台北市、台中市、台南市暂时领先，王金平目前在新北市暂时领先。

第四，韩国瑜目前只领先居第二的郭台铭两个百分点，领先目前敬陪末座的朱立伦5.5个百分点，并没有想像中那么神通广大，遥遥领先群雄。

他认为，有三个理由可以说明这个现象：一、新科高雄市长韩国瑜参选总统的正当性与合理性问题始终都伴随着他，困扰着他，全国性民调三个月前还有高达六成四的选民不支持他出来选总统，这个巨大的阴影还在。

二、韩市长最近议会质询表现和诸多争议性言论可能让他的强大光环迅速减弱。

三、韩的三位竞争对手都非等闲之辈，尤其在全民调的制度基础上，三人各有其社会支持基础，也各有一拼的本钱。

所以他认为，国民党总统初选鹿死谁手，目前仍是一个未知数。