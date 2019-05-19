华为重启巴西智能手机业务 将启动本地生产

华为已经重启在巴西的智能手机业务，并在进行战略评估后维持在巴西开展产品生产的计划。

据新浪科技报道，华为在2015年关闭了在巴西的消费级业务，但于本周重新启动，并推出了两款高端产品，即P30 Pro和P30 Lite。

与5年前与运营商合作的经营方式不同，华为目前与巴西主要零售商合作。在巴西，运营商只占新设备销售的1/10。

5月17日开始销售的两款手机并不是华为在巴西本地生产计划的一部分。该公司计划在巴西生产更基础的手机。

一年前，华为曾宣布，将重新启动在巴西的手机业务。当时华为表示，将与巴西消费品厂商Positivo合作。后者将负责产品的进口和销售，以及为华为产品在巴西提供售后和技术支持，未来还有可能进行产品生产。

然而，两家公司的合作协议随后终止。不过根据巴西媒体的报道，华为表示，仍在与Positivo和其他第三方谈判，以支撑该公司在巴西本地的生产计划。

巴西是全球第四大智能手机市场。市场研究公司IDC预计，2019年巴西的设备销量将上升。移动服务将成为巴西信息和通信技术行业最主要的增长领域之一。

2019年，巴西信息和通信技术行业的增长率将达到4.9%。其中，移动设备将增长18%，达到2.45亿美元，占2019年巴西所有IT支出的38%。

根据IDC的数据，设备销量不会很高，但消费者将支出更多。分析师预计，售价超过1万里亚尔（约合2454美元）的智能手机将开始通过巴西零售商面市销售。