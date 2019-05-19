HTC手机败退：关闭京东淘宝旗舰店 一年未发布新机

安卓鼻祖HTC手机正逐渐淡出大众视野。作为智能手机的先驱者之一，HTC在巅峰时期的销量甚至直逼诺基亚和苹果，如今却在智能手机领域节节败退。

据《中国经营报 》18日报道，HTC官方近日表示，出于对中国长期经营策略的考量，将暂时关闭HTC手机京东旗舰店和天猫旗舰店。对此，分析师指出HTC手机在网络销售渠道收缩主要与其没有产品可卖有关。

从HTC官网可见，最新的旗舰机是2018年5月发布的U12+，该款手机此前还被传出可能会成为HTC的末代旗舰机。HTC在2018年曾表示，正在为5G到来做好准备，会针对市场变化与需求推出各个消费族群所需要的智能产品与平台，2018年Q4与2019年年初也将发布消费者端与商用市场端的产品。不过，时至今日，消费者并未等来新机。

以代工起家的HTC在智能手机市场也曾是叱咤风云，2011年， HTC成为销量仅次于苹果的第二大智能手机，在全球手机市场的份额高达9.1%，市值一度高达338亿美元。据相关报道，当时世界上每0.8秒钟内，就会有人购买HTC的手机，这让HTC创始人王雪红登上了台湾首富的位置。彼时，诺基亚、摩托罗拉等功能机开始退出市场。

HTC的高光时刻并没有持续多久，面对苹果在美国的攻击，HTC手机市场开始下降。在国内，在3G、4G战争中，HTC输给了国内品牌手机。此后HTC一落千丈，后来到了卖身谷歌的境地。

近一年的手机市场，前有金立破产清算，锤子科技苦寻救援，360手机裁撤团队，美图卖身小米，华硕手机调整，后有HTC关闭网络渠道店，5G黎明来临之前也让智能手机头部效应更加明显，对于中小厂商的竞争更加严酷，令人嘘唏不已。

尽管HTC手机已经退出京东旗舰店和天猫旗舰店，但京东和淘宝上依旧能搜索到HTC智能手机在售卖，在淘宝平台上以销量优先搜索，卖的最好的一款HTC U11月销量仅达58笔，与同在淘宝平台售卖的市场热门机机型单款月销量数万台的手机相差甚远。5月10日，HTC官网微博还称，仍可以通过HTC官方商城和HTC VIVE旗舰店深圳市门店购买HTC智能手机及配件产品。

2019年2月，有网友曾向HTC天猫官方旗舰店询问哪里可以买到正规渠道的HTC手机，该客服回应称不知道。

对于通过关闭京东旗舰店和天猫旗舰店等方式缩减渠道，这被业内人士认为是在节省成本。

根据IDC发布的数据，HTC在2018年的全球智能手机市场排名中属于other之列。

发力VR是HTC近几年的主攻方向，但并未给HTC带来业绩上的亮点。

台湾证券交易所公布的宏达电子（HTC）财报显示，截至2019年4月，该公司（累计与当月）营业收入连续12个月同比下滑，今年一季度营收29.4亿新台币，同比下降66.51%。营业利润亏损27.3亿新台币，税前净利润亏损达4.56亿新台币。不过，HTC第一季度的毛利率已经从去年的-3.1%提高了到了14.7%。