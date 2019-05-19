“联想断供华为”造谣者道歉：单一证据得出夸张结论

华为被美国封杀后，有网友18日在问答网站“知乎”上发文，称“联想集团切断对华为的服务器和办公电脑的供应”，指责联想行为让人愤慨。联想集团随即发布辟谣，称将诉诸法律手段，追究造谣者责任。

据新浪科技19日报道，该网友已经公开道歉，称此前消息“建立在单方面消息渠道基础上，且在未完全证实事实的情况下输出了情绪，让问题向更激化的方向发展”。

该网友在认证为“香港科技大学在读博士”。网友称，“错了就要认，挨打要立正。

我的回答确实建立在单方面消息渠道基础上，且在未完全证实事实的情况下输出了情绪，让问题向更激化的方向发展。在此向联想以及关注此事件的各位网友道歉”。

随后，该网友又对此事进行了复盘：

他表示，5月18日中午，他收到了关于“华为员工无法购买联想电脑”的传言，并通过熟人和同学等渠道试图求证这个消息，“我们（求证者）互相通了消息便鲁莽地下了一个夸张的判断：联想因为美国封锁而断供华为电脑是真实的”。

他坦言，几位求证者没有做到的是相互确认消息来源，且进行耐心冷静的等待，而直接在气血上涌的不理智情绪影响下，分别在情绪下输出了极端内容，而且信誓旦旦以“实锤”“确凿证据”“已经证实”的词汇增加自己答案的可信度。

“爆料/确认者是为数不多的几位华为员工，我们从头至尾没有得到联想方面的回复和确认。而我们手上已经验证的消息，并不能充分合理证明我们在回答中提到的‘联想因为美国封锁而断供华为’”，该网友说道。

最后，他表示，“我的确因为单一的渠道，有倾向性的证据，得出了一个夸张的用词不当的结论，且因为初始的极端化的还未来得及修改的回答被截图传播至其他社交平台，导致了更为严重的后果。在此，我仅代表我个人向联想集团致歉，向所有因我的极端推测和情绪化输出而影响的网民致歉。以后我一定会措辞更为严谨，下笔之前三思”。