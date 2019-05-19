蔡英文南下参拜 要韩柯专心市政

台湾总统蔡英文19日到高雄市内门南海紫竹寺参拜，她陆续酸了高雄市长韩国瑜、台北市长柯文哲以及鸿海集团董事长郭台铭，她认为，韩、柯要专心市政；郭台铭则要想想为何工厂有这么多年轻人自杀。

据中时电子报报道，蔡英文上午到紫竹寺烧香祈福，她在会后对柯文哲昨天到高雄踩线表示，近来常听到高雄市长韩国瑜讲台北的事情，以及台北市长到处走。

她认为，市长要到哪里去，这是他们的权利与自由。不过，两人要记住，他们最重要的是市民，以及市民对他们的期待。

对于郭台铭说他大学时骑车送货，蔡英文是开车上学。蔡英文说，台湾的首富讲这个话？可能说服力不强。倒是郭董要想想看，为什么他的企业、工厂有这么多年轻人想不开？

蔡英文表示，在照顾年轻人方面，政府3年来将基本工资3度提高，对于加薪减税也有具体的做法。至于社会住宅、长照、育儿、育婴等也都一一到位。或许郭董经营企业不错，但在照顾人的这件事上，她比较有专长。

至于台湾民意基金会的民调，蔡英文与赖清德的民调都胜过韩国瑜，但赖的民调赢过蔡？蔡英文说，民调有各式各样的民调，但其中可见的趋势是，民众对执政的肯定是越来越强， 且持续往上走。

蔡英文表示，目前最重要的是尽全力把国家的政务做好，把国家重要发展的基础打好。至于初选，就是集结最大战力，用最团结的团队打下一次大选。

对于民进党台南市党部主委黄先柱用与狼共舞、失去党魂批评，蔡英文总统表示，前天的行程是总统行程，在初选时期不敢打扰地方，因为有中立的问题；因为是总统行程，所以地方的市长、议长与议员、立委等都有在场，这没有党派的问题，可能是市党部误解了。