林郑月娥：鼓励港澳青年到大湾区追梦

香港特首林郑月娥19日上午在广州出席首届粤港澳大湾区媒体峰会，她致辞时表示，大湾区发展将为媒体提供报道材料，政府也应该配合接受访问、回应查询，接受媒体监督。

据《明报》报道，林郑月娥表示，如要媒体发挥其应有功能，政府有需要作出适当配合，包括提供资料、安排采访、接受访问、回覆查询等。她表示，三地政府应该用好不同的资讯发放渠道，让市民感受到大湾区带来的机遇，积极参与建设。

林郑月娥建议，媒体可以透过多媒体快捷发布大湾区信息，建立专题研究，深入客观采访，邀请专家分析评论，提供政府与专家学者、企业、市民的互动平台，采访在湾区生活创业故事，鼓励更多港澳青年走进大湾区追求梦想。

林郑月娥强调，传媒有监督政府、提出社会问题的天职，只要是客观、持平、讲事实，“我们都是认同的”，因为持续改善、精益求精也是建设一流湾区的必经之路。她说，香港是一个多元社会，媒体朝气蓬勃，香港记者以拼搏出名，深信会在大湾区做好丰富多彩的报道。

中宣部部长黄坤明亦在峰会发言称，切实感受到媒体报道大湾区的浓厚氛围，而建设粤港澳大湾区为媒体发展提供广大舞台，“这次峰会的主题是‘一流湾区，媒体担当’，我认为应该是‘一流湾区，一流媒体’，建设一流湾区必须有一流媒体，媒体必须是高水平、有品位的”。