德媒：中美友谊已翻船 欧洲勿站错队

美国政治风险咨询机构在德媒撰文指中美摩擦已超越贸易争端，成为一场科技新冷战，呼吁欧洲应该站在美国这边。

据德国之声、《法兰克福汇报》报道，美国政治风险咨询机构"欧亚集团"主席布莱默16日撰写评论，以“特朗普、习近平与欧洲的角色"为题，呼吁欧洲与美国站在同一阵线。

文章认为，单纯从贸易角度而言，两国的争端总是能够通过互相让步化解的。但是特朗普却无法迫使习近平去从根本上改变中国的经济体制。"北京的领导人明白，中国的企业需要政府所能提供的一切支持，来帮助他们进军全球市场。中国将继续补贴国有的或者私营的领军企业，从而对国际竞争施加有利于自己的影响力。"

"北京也将继续发展自己的科技创新能力，从而能够在21世纪最重要的经济领域中与欧美企业相竞争。尤其是在这些领域，中国不会作出任何让步，不论习近平或者其他中国官员作出怎样的公开表态。"

"最重要的一点则是：不论特朗普与习近平在什么时候就最终达成的协议进行握手，老牌强国与新兴大国之间的关系已然从根本上遭到了颠覆。华盛顿与北京之间的互信已经降到了30年来的最低点，两国政府都将贯彻自己的长期战略目标：尽可能削弱对方对自己的施压能力。"

"十年前，起源于美国的全球金融危机，让北京领导人确信，中国经济应该加快步伐，缩小对出口贸易的依赖。特朗普的示威行为，则让中国人进一步看到了与美国经济结合过度紧密的危险性。"

文章随后指出，在这场事实上已经成为"科技新冷战"的较量中，美中两国都会向欧洲施压。"比如，在5G网络建设上，两国都会想方设法推广自己的规则和标准。这将迫使欧洲站到美国人一边，从而保护法治、保护消费者，防止中国利用消费者数据去巩固其威权政治模式。但是，在许多领域，欧中贸易量已经超过了欧美贸易量。在投资方面同样如此。那些越来越依赖中国经济的欧盟国家，在面对欧盟对科技领域的全面监管时，难免会有犹豫。这就会进一步加深欧盟内部的政治分裂，最终会彻底埋葬欧洲的国际影响力。"

作者认为，欧盟各国政府应当捍卫欧洲价值观，在面对中国式的威权数字化时，与美国携手打造西方共同战略。"在北约、贸易、伊朗等问题上，德国或者欧洲尽可以驳斥特朗普的做法。但是这些分歧不应当妨碍欧美在科技领域展开紧密合作。对于个人自由、言论自由、民主价值观而言，这至关重要。欧洲在这一合作关系中并非'小伙伴'，欧盟具备构建信息科技之未来的能力。美欧之间的合作，是抗衡利用数字化实现全面监控的威权国家的最有效方法。"