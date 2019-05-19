人民日报发表社评批评美国 称霸凌主义 不得人心

中国官媒《人民日报》19日发表社评，批评美国在中美贸易谈判中展现霸凌主义。

文章中表示，美国一段时间以来一直在利用超级大国的优势地位，将霸凌主义演绎得淋漓尽致：根据美国国内法单方面挑起贸易摩擦，片面指责他国实施产业政策，以国内法“长臂管辖”制裁他国，将国内问题国际化、经贸问题政治化。

文章指美国这种高高在上，咄咄逼人的姿态，源自于还在信奉“强权即真理”的旧观念，对世界的想象还停留在“丛林法则”的旧时代，对国家间关系还秉持着“文明冲突”的旧思维。文中警告，在经济全球化深入发展、各国利益深度融合的今天，倒行逆施的霸凌主义，不仅行不通，而且十分危险。

最后，评论总结表示“或许，美国一直是那个美国，但世界早已不是过去的世界了。”

以下为《霸凌主义，不得人心》一文全文：

这个世界，从来就没有什么救世主。然而，有的国家总以为自己就是救世主，可以横行霸道、为所欲为。

在中美经贸谈判中，美方就有这样的幻觉。自己动用行政手段打压中国企业，却给中国扣上“不公平竞争”的帽子；自己千方百计限制对华技术出口，却要求中国减少美对华贸易逆差；自己在谈判前突然宣布加征关税、在谈判中罔顾中方关切，却颠倒黑白指责中方“违背承诺”……这种赤裸裸的霸凌主义，注定是不得人心的。

一段时间以来，美国利用其超级大国的优势地位，将霸凌主义演绎得淋漓尽致：根据美国国内法单方面挑起贸易摩擦，片面指责他国实施产业政策，以国内法“长臂管辖”制裁他国，将国内问题国际化、经贸问题政治化……对于贸易战，美国总统贸易顾问彼得·纳瓦罗更是露骨地说，“由于美国拥有远远大于其他国家的实力，其他国家不敢（对美国）采取报复性措施”。真是何其狂妄自大，何其目中无人！

也不奇怪，美国高高在上、咄咄逼人的姿态，无非是还在信奉“强权即真理”的旧观念，对世界的想象还停留在“丛林法则”的旧时代，对国家间关系还秉持着“文明冲突”的旧思维。由此也不难理解，为何在中美经贸谈判中，美方总是肆意挥舞关税大棒，试图通过极限施压实现“一家独大、赢者通吃”，抱着“零和思维”逼迫中方在核心利益上让步，甚至在谈判姿态上都想高人一等、压人一头。

事实上，在对中国挑起贸易战之前，美国已经把贸易战的战火烧向了全世界很多国家，连欧盟与日本等美国传统盟友都未能“幸免”。美国《华尔街日报》网站文章指出，“白宫决心在多条战线同时打地缘政治仗，这也表明它对国际外交、国际政治长期以来常见的一些选择持蔑视态度”。为了确保自己遥遥领先的“绝对优势”，不惜打压别国的发展权甚至生存权，“美国优先”的一意孤行，已经在世界上惹了众怒。“吹灭别人的灯，会烧掉自己的胡子。”在经济全球化深入发展、各国利益深度融合的今天，倒行逆施的霸凌主义，不仅行不通，而且十分危险。

习近平主席说的好：“中国不觊觎他国权益，不嫉妒他国发展，但决不放弃我们的正当权益。中国人民不信邪也不怕邪，不惹事也不怕事。”美国的霸凌主义曾经屡试不爽，但在中国这里注定失灵。如今，美国对华贸易战“易胜”“速胜”已成幻想，中国经济也在中美经贸摩擦的“冲击测试”中，经受住了考验，闯出了新天地。霸凌主义吓不倒中国。中国经济是一片大海，而不是一个小池塘。经历了无数次狂风骤雨，大海依旧在那儿！经历了5000多年的艰难困苦，中国依旧在这儿！面向未来，中国将永远在这儿！

得道多助，失道寡助。或许，美国一直是那个美国，但世界早已不是过去的世界了。霸凌主义的迷思，不可能让美国重建“单极世界”，不可能阻拦中华民族伟大复兴的进程，不可能阻挡世界多极化和经济全球化的时代洪流。