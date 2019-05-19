美国商务部开始计划小幅放宽对华为的制裁

尽管美国欲将华为列入“实体清单”，试图切断其供应链，但此举可能让一票美国企业蒙受损失，这也让美商务部有所顾忌。

路透社5月18日独家报道称，美国商务部可能在近期缩减针对华为的部分贸易限制，为华为送上一张为期90天的“临时通用执照”（Temporary General License），允许华为继续购买美国商品，以便帮助其美国客户维护现有网络和设备，但华为仍将不被允许购买用于制造新产品的零件。

据路透社报道，目前华为方面并未对此进行回应。

对此，中国外交部发言人陆慷回应称，中方坚决反对任何国家根据自己的国内法对中国的实体实施单边制裁。“我们也反对泛国家安全概念，滥用出口管制措施。”

路透社指出，美国意欲缩减针对华为限制，主要是为了美国国内那些购买和使用华为设备的公司，让他们能够继续保持通讯网络和设备的稳定性。其中就包括部分来自俄怀明和俄勒冈州的公司，因为他们大量使用来自华为的设备，来提供网络连接和手机通信服务。

路透社援引一名美国商务部发言人言论称：“此举是为了防止现有网络运营和设备的中断。”

而前商务部官员凯文·沃尔夫（kevin Wolf）表示：“这是为了防止使用华为设备的‘非华为实体’蒙受连带损失。”

据《华尔街日报》16日报道，若白宫禁止美国企业购买华为设备，最受苦的要数美国农村地区的中小电信商。