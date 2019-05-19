侯友宜缺席 新北副市长赴南京城市交流

新北市副市长谢政达与新北市议会议长蒋根煌，18日起赴南京市参加“第三届两岸四城市龙舟交流活动”。

据《自由时报》报道，谢政达会见了南京市副市长华静、胡万进，针对经贸、文化、旅游、体育等议题讨论。由于此行不是由国民党籍的市长侯友宜率团前往，外界猜测可能是为了避免被贴标签、沾染政治味。

“第三届两岸四城市龙舟文化交流活动”于5月18、19日在南京市头城遗址公园水域举行，蒋根煌于开幕致词演讲，谢政达与胡万进共同主持“龙舟点睛”仪式，象征新北市与南京市相互合作、共同出航。

谢政达表示，“两岸民俗体育竞技比赛”明年将于新北市举行，新北市政府将全力支持，让赛事更加盛大，促进两岸文化交流。

谢政达与南京市政府分别督导经贸与体育、文化与旅游的副市长华静及胡万进对谈，了解经贸措施与招商政策。谢政达陪同蒋根煌拜会南京市人大常务委员会主任龙翔，认识人大运作方式，并呼吁两岸人民务实交往，增进双方共同福祉。

另外，谢政达拜访在南京投资的新北市台商，并参观南京市著名的夫子庙街市与秦淮河河岸宫灯区，作为明年元宵灯会筹备工作的参考。

谢政达说，除了文化、体育外，希望产业进行务实交流，新北市政府将以自身稳健的基础，强化招商环境，打造安居乐业的大城市。