沃尔玛称中国输美商品关税上升 美国消费者将面临涨价

全球最大零售商沃尔玛上周四（16日）表示，由于中国商品的进口关税上调，售价将会调涨；该公司并公布其第一季可比营收创下九年来最大增幅。

据路透社报道，在沃尔玛对关税影响发表看法前，梅西百货(M.N)17日也发出类似警告。梅西百货执行长Jeff Gennette说，针对中国商品的关税正冲击其家具业务，并警告称投资者，加征关税将导致其服装和配饰等商品类别岌岌可危。

美国总统特朗普上周将2,000亿美元中国输美商品的进口关税从10%调高至25%。外界普遍预计此举将使包括服装、家具、电子产品在内数千项商品价格上涨。中国周一也采取报复性关税，但涉及的规模较小。

沃尔玛财务长Brett Biggs在专访中表示，关税调涨将导致消费者面临涨价。他说该公司将找方法减轻痛楚，部份做法是从其他不同国家取得商品，并且和供应商一起致力于“成本架构以应对关税上升。”

穆迪分析师Charlie O'Shea说，受到该公司食品业务的支撑，关税对沃尔玛和其购物者的潜在影响将有限。沃尔玛整体营收中，有56%来自生鲜食品在内的食品杂货业务。

“我们相信沃尔玛凭借财务实力以及与供应商的关系，能够将此事对自身和顾客的影响最小化，”他说。

沃尔玛美国公司的首席执行官Greg Foran在电话会议上表示，公司将维持“低价领先”和“逐一管理商品成本”的策略。但由于来自Aldi等折扣连锁店的竞争加剧，公司的地位在一定程度上面临威胁。

此外，沃尔玛的供应商开始提价，其中包括提供新鲜及包装食品的德尔蒙食品(Del Monte Foods)。该公司提供的商品包括从中国进口的柑橘。关税上调将导致商品价格将再度提高。

“不仅仅是关税。运输成本也增加了，劳动力成本亦上升。这是一个通胀的环境，”德尔蒙食品首席执行官Greg Longstreet在一次会议的间隙对路透表示。“这些成本都会传导过来，消费者购买很多关键商品时要花更多的钱。”