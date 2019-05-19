自认执政三年有成 蔡英文：给我更多时间 台湾会不一样

台湾总统蔡英文19日说，执政团队是认真、打拼、负责任的团队，三年来把国家的基础打稳，这就叫三年有成；她强调，给她更多的时间，台湾会变的非常不一样。

据联合新闻网报道，蔡英文今天前往高雄参拜南海紫竹寺、内门紫竹寺、旗山天后宫，向高雄乡亲说明这三年来执政团队的成绩。

蔡英文致词表示，虽然政府现在在高雄没有执政，但中央照顾高雄的心一样，以前承诺要做的事情也一定会完成。

她提到，近日她来高雄主持潜舰国造开工典礼，这是对高雄及台湾都很重要的事情；这件事是从蒋介石总统到现在每一任总统都想做的事，但都未能做成。现在政府有决心，产业也团结起来，国军也用了很多的力量，在三年内完成设计图，虽然中间有很多困难与批评，但历经种种困难，已动土兴建厂房，要开始制造，几年以后台湾就有国人自造的潜舰。

蔡英文强调，这对台湾的国防非常重要。因为台湾与中国比，必须是不对称的作战与防卫，而潜舰就是不对称防卫中最重要的一件事。国舰国造对高雄的造船业也是很重要的一步，包括潜舰、水面舰及海巡署的舰艇，加起来的国防订单不断，未来的10年，对高雄造船业及在地的产业很有帮助。

蔡英文指出，从今年1月到现在，台商回台投资超过新台币2800亿元，其中有700亿元的投资在高雄，今年台商回台投资预估将有5000亿元。

她说，现在高雄的路竹工业区已不敷使用，高雄需要的桥头科学园区，近日她也去视察进度。台商回台，将来从台南科学园区到路竹科学园区，一直到桥头科学园区，这就是台湾下一个阶段及下一个世代的高科技廊带，可以给高雄人很多好的工作机会，让年轻人可以回到高雄工作，与长辈居住在一起，这是政府真正努力做的事情，希望可以在最短时间振兴高雄产业。

蔡英文说，这几个月以来中央政府经过三年打基础有成，政绩一项一项拿出来，让人民感受到政府的打拼很有成绩。例如今年5月报税时，大家都有感受到减税，这是政府花三年才完成的事情。虽然过去三年很辛苦，但现在地基已经打好了，只要给她更多时间，她一定会为台湾人盖一间又漂亮又好用又坚固的房子。

蔡英文提到，答应高雄的事情，中央一定会全力协助高雄完成。例如高雄捷运要延伸到路竹，以及轻轨二期，中央一定全力来完成。虽然在地方未执政，但有中央级的团队，可以让高雄建设更好。

谈及政府照顾农民的政策，总统指出，农委会主委陈吉仲对农业很有研究。她也告诉陈吉仲，做农业只有一个最重要的原则，就是要确保农民的收入稳定，这就是最重要的农业政策。如果收成不好，农委会会补助，希望透过补助让农民收入稳定；如果农民受伤，有职灾保险、有健康保险，以及农产品的保险，当农产品价格不好时，可以获得补偿，这也是农民保险的一种。

蔡英文进一步表示，目前政府正在规划、希望能尽快实施的就是做农民年金，如果做成功，每一个农民退休之后，就跟军公教人员一样，每月可领退休金，希望保证农民退休后有保障，可以过舒适安全的退休生活，这也是政府现在在替农民设想的事情。

蔡英文说，她当总统明天就满三年了，俗话说：“三年有成”。过去三年，她们是认真、打拼、负责任的团队，国家应该要做的事，以及以前总统知道要做、但都没有做的事情，她都勇敢地做，把国家的基础打稳，这其中虽然有些人受到影响，但这两、三年来，基础已经打好了，这就叫三年有成。

蔡英文表示，给她更多的时间，台湾会变的非常不一样，会是一个拥有自我防卫能力及受到国际尊重的国家，使台湾人深感骄傲。