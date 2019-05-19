美国前国务卿克里质疑中国发展AI动机

美国前国务卿约翰·克里（John Kerry）日前在巴黎举行的2019年VivaTech新创展表示，中国宣示要在人工智慧（AI）领域取得全球领导地位，此举已令美国和全球警戒，显然是不智之举，并质疑中国发展AI目的并不单纯。

据雅虎新闻18日报道，克里指出，当Google的AI电脑程式在2017年5月AlphaGo击败中国职业围棋好手柯洁时，中国就寻求在AI产业取得领导地位。

克里表示：“此事在中国点起一把火，这是史普尼克时刻（Sputnik moment），中国国家主席习近平不久后就宣布，中国将在AI领先全球。我不认为这个宣布是明智之举，聪明之道在于尝试去做，但不要声张，因为这种宣布会被华府和其他国家听到。”

2017年7月，中国国务院发布2030年在AI成为全球领先的三阶段路线图，AI也成为中国第13个五年计划的重点工作之一，该计划将引导中国2016至2020年的政府政策。

中国在2015年也提出“互连网＋”，透过创新、网路相关技术来刺激经济成长。

中国副总理刘鹤在去年9月的世界AI大会上对来自全球的AI菁英表示，AI应被视为一种改变经济的推手，其利益可以被分享和解决全球问题。