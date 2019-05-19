陪蔡英文参访被批 千郭信良声明：我没有叛党

台湾总统蔡英文17日到台南市参访，无党籍的台南市议会议长郭信良陪同市区行程，引发民进党台南市党部主委黄先柱质疑，由“叛党议员”陪同是“饥不择食”。郭信良今天发出声明指出，他没有叛党，至今未背离民进党的理念价值，只是反对新潮流排除异己的作风，才被开除党籍。

综合ETToday新闻云与《自由时报》报道，黄先柱表示，新潮流如果有那个力量，就不用这么苦战，郭信良若感到被冤枉，可以向民进党中央申诉，事实如何，社会都有在看，不要打人喊救人。

郭信良在声明中指出，他入党30年，在台南比任何台面上的政治人物党龄都深，台南从在野到执政，绝对不是天上掉下来的礼物。当前人种树，后人乘凉的时候，这些人却忘记了别人曾经付出的努力，居然可以为了斗争，为了权力，毫无情份地戕害同志，为了夺权，可以抹黑污蔑同志。强调初选是一时的，台湾的未来是永远的。

郭信良表示，他2005年当选台南市议会史上第一席民进党籍的副议长，当时民进党在议会的席次虽非多数，但努力在议会可以有平衡的力量来协助民进党执政，才能让执政的力量越来越稳固，没想到执政势力越来越庞大时，却换来派系的打压与夺权。

他说，2018年议长选举，在新潮流党部主委与总召配合新潮流院长强势运作下，为了排除异己，以违反程序的方式，企图掌控议会资源，他的反抗是被逼的，因为台南真的不能忘记民主圣地的初衷，变成新潮流派系在台南说了算，罔顾真正的民意，重申自己不是叛党，只是反抗新潮流利用行政资源一手遮天、排除异己掌控台南而已，至今从未背离民进党的理念价值。