涉留美生活？ 《带着爸爸去留学》被撤档

由知名演员孙红雷主演的电视剧集《带着爸爸去留学》，原本在昨天（5月19日）于上海、浙江两大省级电视台上映，被临时撤档。

《带着爸爸去留学》由孙红雷、辛芷蕾、刘敏涛等演员主演，原定19日在东方卫视、浙江卫视、腾讯视频、爱奇艺、优酷等5大平台联合播放，但上周五却突然宣布撤挡，由原定于6月播出《我的真朋友》顶上。对于剧集撤出档期的原因，以及何时复播，目前片方和播出平台方面并无明确说法。

据星岛日报网报道，剧集讲述父亲带着儿子去洛杉矶留学、生活的故事，绝大多数场景都是在洛杉矶取景，被认定为有“亲美”倾向和“不合时宜”。值得注意的是，原计划播放该片的东方卫视，今日和昨日午间也连续2日播放CCTV6播放过的《上甘岭》和《奇袭》。消息传出之后，引发网民热议：““难道因为最近中美关系的原因吗？”、“本来好期待的呢，气死我了。”

另外，CCTV-6央视电影频道从上周四开始，一连四日在晚上8点15分黄金时段，改播“抗美援朝”题材经典黑白电影，分别是《英雄儿女》、《上甘岭》、《奇袭》，而原本计划直播亚洲影视周红毯典礼以及其他影片都被临时调换时间。

电影频道官方网站回应报道称，《英雄儿女》、《上甘岭》、《奇袭》三部影片都表现了中国人民不畏强敌，勇于抗争的精神，极大的鼓舞了中国人民的士气，不仅缅怀了革命先烈的先进事迹，“更坚定中国人民和中华民族不畏强权，维护民族独立和民族尊严，实现中华民族伟大复兴中国梦的决心”。

电影频道昨天清晨再在官方微博发出预告，宣布当晚8点15分将播出纪录片《冰雪长津湖》。