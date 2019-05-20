民调：韩国瑜声势下滑 柯文哲窜起

台湾2020年总统大选，选情瞬息万变。《联合报》总统最新选情调查发现，各种竞选组合显示，韩国瑜支持率都较三周前下滑五个百分点，取而代之是柯文哲的声势上扬，支持率较三周前上升三至七个百分点，与韩国瑜或郭台铭并列两强；赖清德、蔡英文的支持率暂无明显起色。

据《联合报》消息，分析未来各种可能的总统参选组合，在柯文哲参选的前提下，蓝营不论派出韩国瑜或郭台铭，目前声势都仅与柯相当，已无优势，但仍领先民进党的蔡英文或赖清德五至九个百分点。调查也发现，若柯文哲不参选，一旦总统大选转为蓝绿对决，局势又将生变。目前蓝营虽暂居领先，但优势并不明显，且韩、郭相比，郭台铭反而较韩国瑜更有胜算。

分项来看，未来若是柯、韩和蔡三人竞逐总统大位，柯和韩分別以三成二及三成一支持度并列领先，蔡以二成二殿后。若国民党派出郭台铭，柯获三成一民众支持，郭支持率二成九，两人支持率也在抽样误差范围内，二成一属意蔡。

若民进党改推赖清德角逐总统大位，同样和柯及韩三方争霸的情况下，柯、韩分別以三成三及三成一支持率领先，二成三拥赖；国民党若推郭台铭，柯获三成一选民支持，郭支持率二成八，二成三属意赖。

调查也发现，当蔡英文与韩国瑜对决，韩目前以四成四支持率领先蔡的三成八；若是蔡英文与郭台铭对决，郭以四成六支持率领先蔡的三成三，领先蔡的幅度由韩国瑜出马的六个百分点扩大为十三个百分点。

若为赖清德与韩国瑜竞逐，韩与赖分获四成左右民众支持，声势相当；国民党改派郭台铭，则郭以四成三支持率超前赖七个百分点。

交叉分析发现，20至39岁年轻选民及无政党倾向的中立选民，以支持柯文哲居多，三周前调查即显示，柯在各类选举组合中，约获得四成五年轻选民及三成中立选民支持；这次调查，柯在20至39岁年轻选民中的支持率介于五成三至五成八，颇有斩获，中立选民中所获支持也增为三成五至四成，是柯支持率上扬的最主要原因。

韩国瑜虽以凝聚蓝营支持者为其优势，在柯参选的情况下，不论对上蔡或赖，泛蓝支持率皆高出郭台铭八到十个百分点，在各种选举组合中，韩也是高屏澎民众最支持的总统参选人；不过，相对于郭台铭，韩对于20至39岁选民及无政党倾向选民的吸引力较低，以致当柯文哲不选时，郭台铭反而会因为受惠于原本挺柯年轻选民的转向支持（由约二成增为四成），进而拉大与蔡、赖的差距。

调查于5月13日至15日晚间进行，成功访问一千一百零三位成年民众，另三百二十人拒访；在百分之九十五信心水准下，抽样误差正负三点零个百分点以内。调查采台湾住宅及手机双电话底册为母体作尾数随机抽样，借由增补市话无法接触的唯手机族样本改善传统市话抽样的缺点，调查结果依20岁以上性別、年龄及县市人口结构进行加权。