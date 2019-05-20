人民币会“破7”？央行再喊话“有能力保持汇市稳定”

人民币汇率日前又成为金融市场的焦点，在岸、离岸人民币兑美元汇率先后跌破6.9，人民币“破7”忧虑再起。上周（5月13日-5月17日）一周时间内，在岸人民币累计下跌1020个基点，周五在岸人民币兑美元官方收盘价创近半年来新低。

据《新京报》消息，中国人民银行副行长、国家外汇管理局局长潘功胜昨天（19日）接受媒体采访时表示，今年以来，中国外汇市场运行平稳，境外资本流入增多，外汇储备稳中有升，外汇市场预期总体稳定。“我们完全有基础、有信心、有能力，保持中国外汇市场稳定运行，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。”

从人民币中间价来看，根据中国货币网数据，从5月9日到5月17日，人民币对美元中间价连续七个交易日调降，累计调降1263个基点。上周五（5月17日），人民币兑美元中间价报6.8859，较前一交易日下调171个基点，刷新2018年12月27日以来最低水平。

5月17日一天内，在岸人民币跌破6.91，离岸人民币跌破6.94。5月17日，在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9138，较上一交易日下跌317个基点，创2018年11月30日以来新低。按在岸人民币16:30收盘价计算，5月13日-5月17日一周内，在岸人民币累计下跌1020个基点，创去年6月底以来最大单周跌幅。

离岸人民币方面，上周一（5月13日）离岸人民币兑美元汇率跌破6.91，此后一周内先后击穿6.92、6.93、6.94 关口，5月17日离岸人民币兑美元汇率最低达到6.9486，抹平今年以来全部涨幅。截至北京时间5月18日5:00左右，依然维持在6.94上方徘徊。

本轮人民币的快速贬值与美元的走强相对应。上周美元指数连续五天上涨，从周一的97.3815涨至周五的98.0264，周五收创三周新高，再次站上98。上周一周涨0.71%，此前一周跌0.13%。

东方金诚首席宏观分析师王青表示，此轮人民币贬值背后主要有三个原因。首先，近日美元指数震荡上行，再度接近98的阶段高点，根据当前人民币中间价定价机制，带动人民币汇价走低；其次，近期公布的4月宏观经济金融数据出现一定回落，市场对未来经济增长预期出现分化，对人民币走势形成一定扰动；第三，5月来以中美经贸谈判波澜再起，特别是近日美国将华为列入管制实体名单，汇市情绪波动较大，短期内对人民币汇率形成一定压力。

光大银行金融市场部分析师周茂华表示，短期看，外部冲击不确定影响仍在，以及市场对近期公布数据担忧，导致人民币多头承压。但整体来看，市场情绪相对稳定。

在岸人民币与离岸人民币均逼近7，人民币是否会破7？潘功胜从三个方面回应了外汇市场保持稳定运行的基础。

第一，中国经济金融的稳健运行，为外汇市场和人民币汇率保持合理稳定提供了有力的基本面支撑。今年以来，中国外汇市场运行平稳，境外资本流入增多，外汇储备稳中有升，外汇市场预期总体稳定。

潘功胜表示，当前，中国经济运行总体平稳，主要指标保持在合理区间，新旧动能转换加快，宏观经济基本面良好。4月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，继续处于扩张区间。宏观政策操作空间较大，政策工具丰富。今年以来，稳健货币政策强化逆周期调节，增强政策前瞻性、灵活性，保持了流动性合理充裕，促进了社会信用较快增长，货币金融条件松紧适度，金融部门对民营和小微企业支持力度进一步加大。4月末，广义货币M2同比增长8.5%，比上年同期高0.2个百分点。

第二，进一步扩大金融开放。潘功胜表示，将按照既定方针，坚定不移扩大金融开放，保持金融改革开放政策的连续性稳定性，坚决落实已部署的金融改革开放政策，进一步推动金融市场双向开放，深化外汇管理改革，提高跨境贸易投资自由化便利化水平，切实维护境外投资者合法权益，为境内外投资者创造更加便利友好的投资环境。

第三，拥有应对经验和政策工具。潘功胜强调，近年来，中国在应对外汇市场波动方面，积累了丰富的经验和充足的政策工具，根据形势变化将采取必要的逆周期调节措施，加强宏观审慎管理。打击外汇市场的违法违规行为，维护外汇市场的良性秩序。

此前，潘功胜也曾公开“喊话”空头，做出过类似表态。在2018年10月26日的国新办吹风会上，潘功胜回应人民币当时的贬值趋势时表示：“近些年来，在应对汇率和外汇市场波动的过程中，人民银行、外汇局也积累了丰富的经验和政策工具，根据形势的变化采取必要的、有针对性的措施，对于那些试图做空人民币的势力，几年之前我们都交过手，彼此也非常熟悉，我想我们应该都记忆犹新。”

