证监会原主席刘士余涉嫌违纪 任职三年发新股超七百只

据中央纪委国家监委网站昨晚消息，中华全国供销合作总社党组副书记、理事会主任刘士余同志涉嫌违纪违法，主动投案，目前正在配合中央纪委国家监委审查调查。

官网显示，刘士余最后一次亮相公开报道是在5月13日。当天，他在中国供销集团会见了越南合作社联盟主席阮玉堡一行。刘士余今年1月调任供销总社，此前三年任证监会主席一职。

刘士余任证监会主席期间，沪指震荡区间超过1000点，跌9.03%。刘士余接手时，沪指为2888.60点，2018年初上涨至3587.03点，2019年卸任时，沪指为2601.72点。

刘士余在任期间，A股新股发行进入快车道。数据显示，以2016年2月20日至2019年1月27日刘士余任职时间计算，刘士余共发新股超700家，从地域来看，广东发行163家、浙江发行132家、江苏发行129家、上海发行65家、北京发行50家、福建发行34家、山东发行41家、辽宁3家、天津9家、四川20家、重庆7家、河南6家、安徽17家、河北5家、山西0家、湖南25家、湖北16家、陕西4家、贵州9家、江西5家、黑龙江1家、内蒙古0家、吉林3家、新疆10家、云南5家、广西1家、宁夏1家、甘肃5家、海南3家、青海1家、西藏7家。

广东、浙江、江苏位列新股发行前三名。

刘士余任内，2016年9月、10月、11月共有5只江苏城商行成功上市，目前A股江苏城商行股共有8只，A股银行股共有32只，来自江苏的银行股占比最高。

刘士余在任期间，A股退市7家公司，分别是中弘退、烯碳退、退市吉恩、退市昆机、欣泰退、新都退、退市博元。

证监会此前被调查的最高级别的官员为证监会原副主席姚刚，公开通报显示，2006年至2015年，姚刚利用担任中国证券监督管理委员会主席助理、副主席等职务上的便利，为相关单位在并购重组、股份转让过程中股票停复牌、避免被行政处罚等事项上提供帮助，通过其亲属非法收受他人财物共计折合人民币6961万余元。

据《新京报》消息，今年1月27日，刘士余调任中华全国供销合作总社党组副书记、理事会主任，调任过程较为突然。

