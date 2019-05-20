中金：相比放松货币 中国进一步减税降费更能应对贸易摩擦挑战

中国大型投行中金公司发布中国宏观专题报告认为，相比大规模的货币宽松、人民币名义汇率贬值、或大力加码基建投资等政策选择，减税都更能有效平衡“稳增长”、“稳就业”、“稳杠杆”及“稳汇率”的多重目标；建议用进一步减税降费应对中美贸易摩擦的挑战。

据路透社报道，中金报告指出，在操作层面，进一步减税降费可以结合再降增值税税率、社保费率及公积金费率几个方面的政策。

以下为中金报告重点摘要：

近期中美贸易摩擦升级，为中国稳定增长、就业与人民币汇率带来了新的挑战。由于美国加征关税商品总额及新增税率均高于中方反制措施中的力度，贸易摩擦导致中国贸易条件恶化——关税上调对企业盈利影响的实际效果等同于人民币汇率被迫升值。

从多个维度评估，通过进一步减税降费而实现的财政扩张都是对冲当前外需压力、修复企业竞争力的最优政策选择。相比大规模的货币宽松、人民币名义汇率贬值、或大力加码基建投资等政策选择，减税都更能有效平衡“稳增长”、“稳就业”、“稳杠杆”及“稳汇率”的多重目标。

减税降费在提高企业整体竞争力层面的效果相当于对冲美国上调关税带来的对人民币汇率的压力，而基建加码的效果却可能是与之相反。再者，减税降费更有利于改善国有与民营经济之间的资源分配。

在操作层面，进一步减税降费可以结合再降增值税税率、社保费率及公积金费率几个方面的政策。

在今年增值税率（VAT）16%一档已经下调至13%的基础上，进一步下调13% 一档VAT 1个百分点，可以抵消上5月10日起对2,000亿美元商品上调关税15个百分点的影响；而进一步下调VAT 3个百分点，则有望对冲悲观情形下美国对中国出口全面加征25%关税的冲击。

或者，如果企业社保费缴费率再降2个百分点，也可以抵消5月10日美国局部上调关税15个百分点对企业盈利的影响；而下调企业社保缴费率6个百分点，有望对冲美国对中国全面加征25%关税对企业部门的冲击。

另外，下调企业住房公积金缴费率可以通过减少“被动储蓄”和增加居民可支配收入来支持内需增长。假以时日，今年个税改革所引进的房贷与租金两项抵扣在理论上完全可以取代目前运行低效的公积金制度。

据我们测算，公积金费率上限下调1个百分点，可以释放近2000亿元的“强制储蓄”用于增厚企业盈余及其上缴利润、减少政府开支、或增加居民可支配收入。前两项均可为政府进一步减税降费提供支持。若将公积金缴费率统一在5%、即目前的下限费率，则能盘活1万亿元以上的“强制储蓄”。

与西方经济体不同，公共部门通过多年的投资储蓄积累了大量的净资产，所以减税降费政策并不一定导致政府支出能力的下降或政府债务上升。换言之，如果有效盘活存量，通过减税降费加大财政净扩张幅度不会“挤出”民营经济、非但不会推升总体“杠杆率”、反而有利于“稳杠杆”甚至“降杠杆”。