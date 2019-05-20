谷歌中国回应暂停与华为部分业务往来：遵守命令 审查影响

据《新京报》报道，5月20日，针对路透社报道因美国政府将华为列入实体名单，谷歌已暂停与华为部分业务往来的消息，谷歌中国通过邮件回复称，“我们正在遵守这一命令，并审查其影响”。

此前，路透社援引消息人士称，除了通过开原许可获得的服务外，谷歌已暂停与华为的部分合作，包括硬件、软件和技术服务的转让。报道称，此举可能阻碍华为在中国境外的智能手机业务，因为其将无法立即更新谷歌的Android系统，以及无法使用谷歌应用商店、Gmail邮箱服务和YouTube视频应用。

据悉，Android包括三部分，开源系统（AOSP）为Android系统提供框架，AOSP必须开源；Google移动服务（GMS）是由谷歌提供的一系列应用和服务，包括Gmail，Chrome，Google地图等，为非开源，获得授权需经过谷歌测试；基于AOSP的源码开发独立的Android系统，众多中国国产手机厂商的系统都属于这一类。

报道指，有业内人士表示，目前谷歌的举措对华为在中国境内的销售没影响，但境外有些软件需要调用谷歌服务才能打开，而且谷歌应用商店受到影响的话，会导致海外用户可能会放弃华为手机。