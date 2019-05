人民币快速走贬有可能再次引发美国总统特朗普最喜欢对中国作出的批评:北京方面让本币走软以帮助出口商。

据彭博社报道,虽然分析师表示,人民币汇率是由市场情绪随着中国经济放缓以及美国上调关税而恶化所推动的,但其跌向1美元兑7元人民币大关正值中美贸易谈判出现裂痕之际。

离岸人民币本月以来已下跌近3%,成为亚洲表现最糟糕的货币;在岸人民币上周五则跌破6.9关口,为今年以来首次。

“这将给华盛顿的鹰派提供话柄,”Griffith Asia Institute的高级研究员、《中国人民银行之崛起》(The Rise of the People’s Bank of China)一书的合著者Hui Feng说。

这也可能是中国央行现在试图抵挡市场走势的原因之一。根据周日在中国央行网站发布的《金融时报》采访文章,国家外汇管理局局长潘功胜表示,在应对外汇市场波动方面,中国积累了丰富的经验和充足的政策工具。