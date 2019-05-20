美议员要求政府调查中国中车的纽约地铁车辆技术

美国参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）要求联邦政府调查，一家中国国有企业设计的纽约市新地铁车辆是否可能威胁到国家安全。

据路透社报道，美国议员在上周四（16日）的听证会上对中国中车予以抨击，出于安全担忧要求限制其参与美国项目。中国中车是全球最大的客运列车制造商。

此前特朗普政府以安全风险为由将中国华为技术有限公司列入一份贸易黑名单，此时正值美中两国围绕美国官员所称的中国不公平贸易举措开展的关税战升级。

舒默表示，中国中车在新地铁车辆设计竞赛中胜出，计划在纽约地铁系统中采用新技术，政府部门必须确定这是否会给（纽约）都会运输局（MTA, Metropolitan Transportation Authority）及通勤者带来威胁。

“考虑到我们知道网络战的开展方式，而且近期的袭击对全球的交通和基建枢纽造成冲击，商务部必须...彻底检查中国中车就纽约地铁系统所做的任何计划或工作，包括我们的信号、无线网络等，”舒默补充说。

中国中车尚未获得纽约市的合约。纽约市有着全美最大的交通系统。但该公司已经赢得了洛杉矶、芝加哥、波士顿和费城的新地铁车辆合约。

