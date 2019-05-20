中国单身人口已达2.4亿 95后也开始相亲了

据官方数据显示，中国单身人口已经达到2.4亿，年轻的单身群体数量庞大，相亲也成为社交常态。

据《北京青年报》消息，调查显示，38%的单身男女首次相亲年龄不足23岁，24%的单身男女为23至25岁。

当单身现象成为普遍社会问题时，相亲已成为脱单主要方式之一，而不再只是大龄单身男女的选择。而从年龄来看，四成95后已经有了相亲经历。可见，中国相亲新趋势：首批95后开始相亲，相亲年龄呈现出低龄化的趋势。

在调查珍爱网恋爱成功会员时发现，平均相亲五次即可遇见爱情摆脱单身。深入研究发现，七成单身男女均有相亲经验，其中，四成单身男女每年相亲次数三次，三成单身男女每年相亲次数五次。

数据显示，近九成单身人群恋爱次数不足三次，其中，两成单身男女为“母胎单身”（恋爱次数为零）。

就90后数据来看，近七成单身90后恋爱经历不足两次，其中，两成为“母胎单身”。这届90后，恋爱经验明显不足，或是导致当代单身男女脱单难的一个可能因素。

恋爱经验不足，单身时长也令人担忧。调查显示，超六成（62%）单身男女空窗期在1年以上，其中近四成（36%）单身男女空窗期超2年，超五成95后空窗期超2年。

调查发现，在追求喜欢的人时，48%的人表示仅会追求2个月，12%会追求的时间为3个月，17%则会追求6个月。而在被追求的过程中，52%单身人群在对方追求2个月内会选择答应，另外14%希望对方追求期为3个月，18%的单身男女则表示会在对方追求6个月才答应。无论是追求耐心期还是期望被追求时间，2个月是判断牵手是否成功的黄金时间点。

调查时发现，超四成（43%）单身男性表示，在追求另一半时，愿意花费5000元（人民币，下同，约1000新元）左右；另外有38%愿意花费1000元左右，还有12%的人表示追求花费达10000元左右。五成人表示每月恋爱平均花销3000元为合理支出，其次为1000元（37%）、5000元（12%）。

从城市差异看，一线城市青年普遍认为合理的恋爱花销为5000元，而小镇青年花销则为1000元左右。在婚恋过程中，大家对于追求的投入成本明显高于恋爱投入成本，可见，在婚恋成本投入方面，单身男女的选择偏实际。

除了发现追求2个月即可在一起外，在其他恋爱关系推进方面的调研发现，近七成人表示赞成婚前试爱（婚前共同生活）。

过半数单身男女认为恋爱3个月即可同居，另外有22%的人认为6个月可同居，20%认为恋爱1年之后才可同居。超六成（61.39%）单身男女认为恋爱5个月即可结婚，另外，有32%的单身男女认为恋爱1年才能结婚，仅6%的人认为恋爱2年以上结婚合适。

调研也发现，近七成单身男女对晚婚持赞成态度，认为心智成熟之后再结婚，能使婚姻更加稳定。而在最佳的理想结婚年龄方面，最新理想晚婚年龄为30岁，其次为27岁。可见，单身男女对待婚姻的态度变得更加谨慎。

调查显示，31%单身男女表示，恋爱2年时间会变为平淡期，22%的人则表示恋爱1年就会进入平淡期，另有16%的人认为，热恋时长仅为6个月。同样，在婚姻里也容易出现倦怠期。针对离异人群的调查显示，超三成离异人群表示婚姻倦怠期为2年，其次为3年（23%）、8年（20%）。可见，“七年之痒”已经升级为两年，而婚姻比想象的更需要经营。

外形、经济和性格是择偶的主要考虑因素，就个人经济要求而言，调查显示，中国平均数据中，有四成单身女性对另一半的月收入要求在8000以上。

从地域划分来看，一线城市单身女性普遍要求在13000元，新一线城市的要求在8000元，小镇青年的普遍要求则为3000元左右。

报告显示，超五成单身男女（53.91%）存款不足3万，其中三成单身男女表示没有存款，23%单身男女存款在1万到3万之间，仅有25.35%的人存款在10万以上。

