《联合报》民调称韩降柯升 韩国瑜：国民党不团结、柯文哲会越强

据《联合报》关于台湾2020总统大选最新民调，台北市长柯文哲“超车”超越蓝绿，高雄市长韩国瑜则出现下滑现象。韩国瑜对此表示，这很正常，只要国民党不团结，柯文哲民调一定会往上。“只要国民党拉肚子，柯P身体会越来越强壮。”

据《联合报》报道，对于柯文哲民调上扬，韩国瑜今早在高雄市议会受访表示，只要国民党不团结，柯文哲的民调一定会往上。“只要国民党拉肚子，柯P身体会越来越强壮，我已经讲得非常清楚了。”

韩国瑜说，对他个人来讲，民调高，要警惕；民调低，要努力。民调起起伏伏，反映了人民的心声，所以国民党必须要团结。他表示，反过来看民进党，民进党只要内哄、内斗越来越厉害，柯文哲一定会越来越强，这是必然的。

针对自己的民调下降原因，韩国瑜说有很多，但这不是单一的因素，因为在打骂中长大的孩子，容易畏首畏尾；在爸妈过度骄宠长大的孩子容易自大，“像我这样一路在抹黑之下长大的政治人物，我需要的是信心”。

民调也显示，若回到蓝绿对决，郭台铭似略胜一筹。韩国瑜对此说：“没有问题，祝福他，如果郭董事长民调持续高涨，我也是开心。”

对于总统蔡英文的满意度只有约不满意度一半，韩国瑜说，因为蔡英文施政3年来，施政成绩实在是很差，各行各业士农工商怨声载道。而现在快到总统选举了，她又搞得两岸关系越来越紧张，甚至开始拋出一些高度政治敏感的议题。

韩国瑜说，其实万变不离其宗，从事政治活动最终的根，就是帮人民过好日子，帮人民谋求更好的生活发展，给人民带来希望。“一个总统如果没办法让人民过好子、没办法为台湾人民带来未来光明的希望，民调一定会低，应该是要回到根本上思考，这是我对蔡英文总统的建议。”