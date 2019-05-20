彭博社：顶尖美国科技公司开始切断对华为的关键供应

从芯片制造商到谷歌等顶尖美国公司，已经冻结了对华为的关键软件和零部件供应，以遵守美国政府的打压政策。

据彭博社报道，有知情人士透露，英特尔、高通、赛灵思和博通等芯片制造商告诉员工，它们将不会向华为供货，直至另行通知为止。另一位不愿具名的知情人士说，谷歌对华为切断了硬件和一些软件服务供应。

这些在外界预期中的举措，将使得华为——全球最大网络设备供应商兼第二大智能手机供应商在一定程度上被废了武功。

特朗普政府上周五将这家中国最大科技公司列入黑名单，并指责其帮助北京从事间谍活动，威胁要切断其制造智能手机和网络设备所需的美国软件和半导体的供应。

不过，阻断对华为的关键部件销售，可能破坏高通、美光等美国芯片巨头的业务，并拖慢全球包括中国，对5G这一重要无线网络的推出。这反过来可能会伤害那些增长越来越依赖中国这个世界第二大经济的美国公司。

如果全面实施，特朗普政府的行动可能会在全球半导体行业引发连锁反应。

报道称，英特尔是华为的主要服务器芯片供应商，高通为其许多智能手机提供处理器和调制解调器，赛灵思卖给它用于网络的可编程芯片，博通是其交换芯片——另一种应用于某些类型网络设备的关键元件的供应商。这些芯片制造商的代表不予置评。

Rosenblatt Securities的分析师Ryan Koontz表示：“华为严重依赖美国半导体产品，在关键美国元件断供的情况下将严重瘫痪。”他还说，美国的禁令“可能导致中国推迟其5G网络建设，直到禁令解除，这会影响全球许多零部件供应商”。