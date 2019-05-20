谈两岸政策 蔡英文：不能表达国民意志还算主权独立？

台湾总统蔡英文执政满三年，外界关切两岸政策是否会调整。蔡英文今天强调，政府基本上还是尽力要维持两岸和平稳定的现状，“但是如果一个国家的领导人，连清楚地表达国民意志都不能做的话，这还算是一个主权独立的国家”？

据中时电子报消息，蔡英文今天举行执政三周年记者会，媒体关切她本届任期还有一年，两岸政策是否会有调整。蔡英文表示，两岸政策基本上还是尽力要维持两岸和平稳定的现状，但是从今年1月以来，因为中国大陆领导人习近平把“一国两制”台湾方案端上台面，“这就让我们没有模糊的空间”。

她说，政府必须很坚定、很清楚的讲清楚台湾的立场。她也反问，如果一个国家的领导人，连清楚地表达国民意志都不能做的话，这还算是一个主权独立的国家？

外界质疑在去年“九合一”地方选举后，执政党是否真的做了反省时，蔡英文表示，政府确实把过去主要的政策做了一个全面的检查，也看看在执行的过程中，是不是有什么地方要做调整或者是强化。

她说，很多政策整体的方向是正确的，但是在执行上也确实要做很多检讨，也因此苏贞昌内阁成立后，政府也以很快的速度来强化和调整，这也使得民意上对执政团队的满意度持续在上升。