郭台铭今呛蔡英文：是谁在把台湾做衰？

针对台湾总统蔡英文今天发表就职三周年演说，鸿海董事长郭台铭用三个“不合理”回应称，蔡英文用空洞的数字来遮掩对这次竞选可能失败的恐惧，并强调道：“是谁在把台湾做衰？现在就是（坐）大位的人，如果说我们让做衰的人再来当选总统，这是台湾的不幸。”

据联合新闻网报道，郭台铭指出，他觉得蔡英文有三个不合理的地方，第一个不合理是她说用空洞的数字来遮掩对这次竞选可能失败的恐惧，她竞选的招数已经用到很不入流的招式来做竞选。

第二是为赖清德叫屈，既然叫民主进步党，结果变成民主退步党，国民党初选办法都出来了，但民进党的初选办法直到现在都未出来，就是蔡英文一直在拖延。她不敢面对事实，因为她的民调起不来，今天如果她有那么好的政绩，为什么不敢接受民调的考验。

郭台铭表示：“我算一下30几天过去，不晓得还有多少个30几天，这就是用她的做法说明她心里是焦虑的，非常非常的焦虑，所以把民主进步变成民主退步。”

郭台铭说，第三是蔡英文认为很多人在唱衰她，不能靠唱衰台湾的人来当选总统，“我认为现在不是唱衰，现在是做衰，是谁要把台湾做衰，就是现在大位的人，如果我们让做衰的人再来当选总统，这是台湾的不幸”。