中美贸易战“台湾最惨”? 专家看法两极

中美贸易战可能全面开战，一度传出“台湾最惨”的说法，之后又有贸易战对台企回流有助益的说法。贸易战对台湾到底是福是祸？

据德国之声报道，台湾中研院社会所副研究员吴介民接受专访时说，美中贸易战趋于白热化，对台湾是威胁也是机会，但目前看起来是机会多于威胁。他表示，大量高附加价值的ICT产业急着“逃离”中国大陆回到台湾投资，为台湾创造国民所得与就业机会。“短期内，从台湾输出到大陆再出口美国的相关供应链会受到若干影响，但应该很快就会平衡过来。”

吴介民认为，相关产业因贸易战移动产业链，符合蔡英文政府“产业脱中”的战略，使用劳动力较多的产业移向东南亚，呼应了新南向。而高附加价值产业加重投资于台湾，都能够协助台湾转移对大陆的经贸依赖。

相较于吴介民的乐观，资诚联合会计事务所会计师曾博升表示，中美贸易战对台资企业绝对是弊大于利。他强调，能够回台发展的都是“低劳力、高技术水准、高自动化”的厂商，但大部份台商目前遇到最大的问题是人力。

他说：“今天要把所有中国大陆的厂都撤出来，替代供应美国的产能并不容易，因为进去东南亚仍然需要管理人才。语言跟文化上的落差，台资企业没有这么ready（准备好）。如果全面开打，汇率波动会伤及很多台资企业。”他认为变化多端的贸易战使得台企成本变高，要即时反应不容易。

曾博升表示，透过去年下半年跟至少50家台湾跨国企业讨论，发现这些企业动向可以划分为两种：将制造布局分散和扩大在台发展。部份企业会先从被惩罚性关税影响到的产品来做分散。50家企业中有四成往东南亚扩张，特别以越南为主。另外，也有四成企业扩大在台布局，但他们不能明说要撤出大陆，免得受到大陆政府不必要的关注。其中，更有科技业代表揭露，有美国客户直接表示，要成为其合格供应商，一定要有大陆以外的生产据点，或是3到6个月的迁移计划。看得出来市场压力对于产业布局的直接影响。

除了经济上的影响，吴介民提到，贸易战对台湾地缘政治关系而言是往有利的方向推进。他表示，大陆在内忧，经济下行、政治压迫，和外患，美国围堵大陆、打贸易战之下，现在是有求于台湾。他说，虽然中国大陆表面上仍对台湾摆出高姿态，像是要求一国两制，但实际上是非常希望能够“稳住”对台关系。

他也观察到，大规模的统战动作与“收购”政策在大陆有求于台湾的背景之下纷纷出笼。他说：“台湾有一部分人受到大陆统战政策吸引，而火速赶往北京进行交易，或做出让北京高兴的动作或言词，希望赚取‘机会财’。这些配合北京对台与对美政策的‘在地协力者’，从媒体、政界人士、到产业都有。他们是在赶搭开往北京的末班车，刚好跟急速撤离大陆的企业形成极大反差。 ”

他强调：“这些人要小心不要搭上了回不了头的单程车。”

