中国房价上涨区域扩大之际 贷款利率出现10个季度来首次下行

中国个人住房贷款利率出现了两年半以来的首次下行，显示宽信用推动下，作为优质资产的住房贷款仍是商业银行资金的重要流向。

据彭博社报道，中国央行上周五在货币政策报告中公布的数据显示，2019年3月，中国金融机构发放的个人住房贷款加权平均利率为5.68%，较去年12月下降0.07个百分点，为2016年三季度以来首次环比下滑。央行并在报告中称，一季度房价上涨区域有所扩大。

“住房贷款利率的下行符合整体信贷利率下行的大趋势，而住房贷款作为优质贷款，商业银行现在资产荒的情况下有很强的动力向零售端持续转型，住房贷款还是重点支持的一个对象，”光大证券银行业首席分析师王一峰接受采访时称。

同时，这也显示出“在制造业投资和民间投资放缓的形势下，经济增长对房地产和基建投资依赖较高”，他在最新发布的报告中并指出。他认为，尤其是按揭信贷在二、三线城市投放良好，按揭资源区域均等化特征有一定显现，这可能延长房地产业景气水平。

据官方新华社周六报道，中国住房和城乡建设部向四个城市发出预警，因这些城市过去三个月房价飙升，敦促佛山、苏州、大连和南宁的地方政府稳定地价和房价，以确保房地产市场的健康发展，上个月曾向另外六个城市发出过类似预警。

在5月10号央行举行的吹风会上，曾有记者对有关存款减少的资金是否流入股市以及新增中长期贷款是否流入房市提问，央行调查统计司副司长张文红曾表示，“至于大家关心的是不是进股市，是不是进房地产了，目前从统计数据上我还没有看到明确的指示情况。”

央行数据并显示，一季度末中国个人住房贷款余额26.87万亿元人民币，同比增长17.6%，增速比上年末低0.2个百分点。

