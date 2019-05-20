谷歌暂停与华为部分业务往来 华为：正评估影响

路透社今天透露，除了通过开原许可获得的服务外，谷歌（google）已暂停与华为的部分合作，包括硬件、软件和技术服务的转让。对此，华为方面人士表示，目前华为内部正在评估谷歌暂停业务对海外市场的影响。

据《21世纪经济报道》消息，谷歌安卓团队称，有华为的用户对他们遵守美国政府近期行动存在疑问，“我们向您保证，我们在遵守美国政府所有要求的同时，谷歌Play和谷歌安全通过谷歌Play Protect提供的安全服务等都将继续在您现有的华为设备上继续保持运行”。

华为方面人士也表示，目前华为内部正在评估谷歌暂停业务对海外市场的影响。该人士未提供更多细节。

由于谷歌计划遵守美国政府将华为列入“实体名单”的命令，路透社援引知情人士消息，谷歌被迫暂停与华为的业务，因为“华为需要硬件和软件产品的转让”。

谷歌遵守美国的命令，意味着华为未来的设备将无法使用谷歌服务，包括谷歌Play应用商店，以及Gmail和YouTube等应用。华为只能访问该公司的Android操作系统开源许可，但该系统不包括谷歌自己的许多服务。

但有权访问谷歌Play商店的现有华为设备用户，仍可以下载谷歌提供的应用更新。

此外，也有谷歌方面人士表示，由于安卓有着第三方市场，加上中国智能手机厂商已组成“硬核联盟”，在应用方面，谷歌暂停与华为部分业务往来，对华为中国市场影响并不算大。

不过海外市场影响目前还不清晰，谷歌方面也在进行研究。

像华为在欧洲的用户，如果需要获得这些应用还是需要从谷歌获得授权。CCS Insight研究副总裁杰夫•布拉伯（Geoff Blaber）表示：“拥有这些应用对智能手机制造商在欧洲等地区保持竞争力至关重要。”

据IDC公布的数据，2019年一季度，华为手机全球出货量为3930万，海外出货量占比为46.1%。

但华为已在准备了“B计划”。早在2012年，任正非在会议中谈到自主操作系统的重要性时曾回应，“我们现在做终端操作系统是出于战略的考虑，如果他们突然断了我们的粮食，安卓系统不给我用了，Windows Phone 8系统也不给我用了，我们是不是就傻了？”

华为移动业务负责人余承东也在3月份时曾表示，为了应对以后美国科技巨头可能不再向华为授权现有系统的情况，华为已经为智能手机和电脑开发了一套自己的专有操作系统。

“我们准备好了自己的操作系统。如果无法继续使用这些系统（安卓），我们就准备开始B计划。”余承东说。