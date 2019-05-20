新疆全面推行企业新型学徒制

据新华社报道，为培养更多知识型、技能型、创新型劳动者，新疆近日出台《新疆维吾尔自治区实施企业新型学徒制暂行办法》，开始全面推行企业新型学徒制。

新疆维吾尔自治区人力资源和社会保障厅透露，企业新型学徒制是指按照政府引导、企业为主、院校参与原则，以企业技能岗位新招用和转岗人员为培养对象，以“招工即招生、入企即入校、企校双师联合培养”为主要模式，通过企校合作、工学交替方式培养企业技能人才的制度。

“相比以往的企业岗前培训来说，企业新型学徒制培训允许学徒在企业工作的同时，到培训机构参加系统的、有针对性的专业知识学习和相关技能训练。”自治区人社厅职业能力建设处副调研员乔鹏程解释，此外学徒在培养期间，企业应当按照劳动合同约定支付工资，且工资不得低于当地最低工资标准。

学徒培养的目标以符合企业岗位要求的中、高级技术工人为主，培训对象的年龄限定在45岁以下，培养期限为1年到2年，特殊情况可延长到3年。学徒培训期满后，可以参加职业技能鉴定、技能等级评价或结业考核，取得相应职业资格证书或职业技能等级证书、结业证书。

为了鼓励企业开展新型学徒制培训，新疆将对开展此项工作的企业给予培训补贴。乔鹏程说，补贴标准为每人每学年4000元（人民币，约800新元），企业所在地人力资源和社会保障部门核定的培训成本低于4000元的，按实际培训成本给予补贴，符合职业技能鉴定补贴条件的，按规定给予职业技能鉴定补贴。