弃苹果转用华为 胡锡进：换机表支持

针对美国对华为的封杀进一步升级，中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进今天在微博发文称，他已换上新款的华为手机，以表达对华为的支持。

以下为胡锡进在微博上发表的全文：

今天，老胡使用了新款的华为手机。今后我的工作和绝大部分生活事项都会通过这部手机来操作。

这不是老胡受不了舆论场挑剔我“用苹果手机发挺华为帖子”，而是因为华为受到美国政府毫无公正可言的打压，老胡出于支持华为的天然愿望，加入到花粉的行列。



老胡使用苹果手机已经大约9年了，感谢苹果对我工作和生活提供过的种种方便。今天启用华为手机，决不意味着我认为应当抵制苹果。苹果公司是对中国发展做出了贡献的，改革开放且强大起来的中国一直欢迎外国公司对中国现代化的参与，今后也不会变。中国有很多果粉，我尤其认为他们有权利继续自主决定使用哪款手机，这样的决定权始终应当属于个人的权利范畴。

同样是出于这种个人权利，使得老胡从今天起拿起了华为手机。在华为遭到美国动用国家权力全面打压的时候，我出于个人的情感，以换用华为手机表达对这家备受尊重公司的支持。

我换下来的苹果手机也不会扔掉。我希望把它变成一个辅助手机用，但需要再申请一个号，我不知道是否好操作。

支持华为，但这种情感在我这里不是激烈而零和的，我想特别强调这一点。

中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进今天在微博发文称，他已换上新款的华为手机，以表达对华为的支持。图为华为的P30 Pro。（路透社）