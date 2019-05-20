中国股市扩大跌幅 中美贸易战激烈交锋打压大盘

中国股市今天收跌，因中美贸易紧张局势久拖不决，重点在于技术转让这一症结。

据路透社报道，沪综指收跌0.41%，报2,870.60点；沪深300指数收跌0.85%；沪深300金融地产指数收跌0.11%；沪深300主要消费指数收跌2.28%；沪深300地产指数收跌0.65%；沪深300医药卫生指数收跌1.88%。

深圳综合指数收跌0.8%，创业板指数跌0.6%。

美国总统特朗普称，他对中国商品加征关税的措施促使企业将生产从中国转移到越南等其他亚洲国家，并称与中国的任何协议都不会是“五五分”的协议。

中国在措辞方面更为严厉，暗示两国短期内不太可能恢复贸易谈判以结束10个月之久的贸易战。

中国央行上周五晚间发布一季度货币政策执行报告表示，稳健的货币政策要保持松紧适度，适时适度实施逆周期调节，根据经济增长和价格形势变化及时预调微调，保持流动性合理充裕和市场利率水平合理稳定，注重保持货币信贷合理增长、优化信贷结构和防范金融风险之间的平衡。

高盛在今天的一份备忘录中称，该报告“似乎传达出了货币政策温和度减弱的基调，增长稳定性和金融稳定性的天平略微向后者倾斜了一点”。

华泰证券也在今天的报告中写道，在中美领导人6月日本G20峰会见面之前，预计中国不会再出炉更多支持措施。

在内地和香港上市的华为供应商股价下跌，因为在路透报道谷歌暂停与华为部分业务往来后，围绕美国制裁的担忧进一步加重。

中国欧盟商会表示，尽管北京当局称中国并不存在强制技术转让问题，但欧洲企业被强制技术转让的案例与日俱增，并称中国监管环境前景“黯淡”。

今年以来，沪综指累计涨15.1%，沪深300指数涨20.2%。沪综指本月下跌6.8%。

上海交易所约有209.5亿股成交，上日成交量为266.3亿股。

沪综指目前低于50日均线，高于200日均线。

