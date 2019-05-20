2019中国大陆逛吃指数榜单：重庆第一 北京百名开外

一个城市值不值得逛，很多人听从味蕾的召唤，“逛吃逛吃”已经成为一股势不可挡的潮流。日前，亚洲文明对话大会的配套美食节，分别在北京、杭州、成都、广州同期举行，四地美食正面“PK”（交手），吸引了全中国吃货的目光。不过，中国大陆到底哪些城市适合逛吃呢？

据经济观察网报道，《经济观察报》城市与政府事务研究院联合标准排名研究院、启信宝发布了《2019中国大陆城市逛吃指数榜单》，榜单显示，2019中国大陆城市逛吃指数前十名的分别：重庆、广东深圳、贵州毕节、四川成都、浙江金华、陕西西安、贵州遵义、广东广州、浙江温州和贵州铜仁。

从省域角度来看，重庆的逛吃指数表现较为突出，平均逛吃指数为0.6428，遥遥领先于其它省域，其次为贵州，平均逛吃指数为0.3132，上海（0.2255）、天津（0.2229）分别位列第三、第四，而北京却隔绝在前十名之外，以逛吃指数0.1553位于省域排名第十一名。

逛吃指数，顾名思义，考察的是一个城市餐饮店面的便利性和可触达度，一个适合逛吃的城市，人们不用刻意去寻找美食，可以随便逛随便吃。因此，《2019中国大陆城市逛吃指数榜单》主要考察的是一个城市“逛吃逛吃”的供给量，包括餐饮企业的总数、常住人口人均餐饮企业数量、建成区单位面积餐饮企业数量三个一级指标，它们在评级体系中的权重分别为60%、20%和20%。

本榜单的原始数据涉及399个城市，经数据处理后，最终评选剩余313个城市。其中，城区常住人口和建成区面积数据来自于《2017年城市建设统计年鉴》，餐饮企业数量数据来自于启信宝。

在重庆生活的杨先生说：“在重庆，吃最不是问题！”一般在街上走100多米肯定能遇到重庆小面，走200米肯定能遇到火锅店，这些馆子或许都不大，但密密麻麻挤在街上，两三张桌子的小面馆子很多，四五张桌子的火锅店也很多。

在本榜单上，重庆的逛吃指数不仅在313个城市中排名第一，在省域排名中，也稳居第一，遥遥领先于第二名。

重庆人爱吃，也会吃，吃得顿数还多，济南大学的一项研究显示，重庆三分之二以上的餐饮营业收入发生在夜间，加上重庆是中国大陆常住人口最多的城市，这里数量庞大的“吃货”支撑了全中国城市总数第一的餐饮企业规模。单从餐饮企业数量来看，重庆占据绝对优势，数量达到284311家。

