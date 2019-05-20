制裁华为让哪些美国企业“受伤”？

美国特朗普政府针对中国华为技术事实上采取了禁止出口的措施，受此影响在5月16日的美国股票市场，比较依赖对华为出口的美国半导体企业的股票被大量抛售。谷歌等供应软件的企业也有可能受到波及。在中美贸易磋商中，美国为迫使中国接受协议而采取的强硬举措对自身企业造成负面影响的风险正在加强。

据日经中文网报道，美国半导体企业赛灵思（Xilinx）5月16日的股价较前一日下跌约7.3%，在标普500指数的IT行业中跌幅最大。该公司在5G相关设备领域与华为存在业务往来。美国瑞穗证券估算称，如果停止对华为的供给，该公司有可能失去约一成营业收入。

涉足智能手机半导体等的Qorvo也下跌7.1%，跌幅巨大。高通在通信领域被认为拥有大量专利、一直提供难以代替的半导体，股价下跌4%。

在华为公布的92家主要供应商中，美国企业超过30家，在各地区中最多，年采购额达到100亿美元。特朗普政权的制裁措施正在给美国企业带来痛苦。

供应软件的企业也可能难以避免影响。

华为采用谷歌的“安卓”手机操作系统，其属于开源系统，源代码无偿公开，预计不在此次制裁的范围之内。

另一方面，谷歌的APP商城“Google Play”、谷歌地图、邮件服务采取有偿授权的形式。根据美国商务部的判断，谷歌有可能停止这些核心软件的供给。此外，华为使用的安卓操作系统也将无法及时获得安全更新。

另一方面，在过去受到过美国制裁的中兴通讯（ZTE）方面，该公司与谷歌进行协商，有熟悉中兴海外业务的员工表示，“没受到影响”。不过，美国商务部针对华为如何向谷歌下达命令现阶段仍不明朗。如果来自华为的授权费收入消失，有可能对谷歌的业绩产生影响。

美国的制裁很可能推动华为展开半导体和软件自主开发。该公司副董事长兼轮值CEO胡厚崑16日在发给员工的通知中针对美国制裁解释称，对此，公司在多年前就有所预计，并在研究开发、业务连续性等方面进行了大量投入和充分准备。

其他华为高管3月接受海外媒体采访时表示，“如果不能使用安卓，将迅速提出内部解决方案”，透露正在推进开发自主的手机操作系统。不过，即使能安装自主操作系统，也难以做到能像安卓那样拥有多种多样的APP，消费者的便利性有可能下降。