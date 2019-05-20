中国欧盟商会称中国强制技术转让问题与日俱增

欧洲商业游说团体表示，尽管北京当局称中国并不存在强制技术转让问题，但欧洲企业被强制技术转让的案例与日俱增，并称中国监管环境前景“黯淡”。

据路透社报道，中国欧盟商会今天表示，其年度调查结果显示，20%的会员报告称遭到强迫技术转让以换取市场准入，高于两年前的10%。声称被迫进行技术转让的业者中，接近四分之一称这样的做法还在持续当中，另外有39%业者表示，这些移转是最近两年发生。

“不幸的是，我们的成员表示强制技术转让不仅持续存在，而且比起两年前还要变本加厉，”中国欧盟商会副主席夏澜（Charlotte Roule）在这项调查的记者发布会上表示。

“原因可能很多...但无论如何，在中国这样成熟且具有创新能力的市场，这种做法持续存在是令人无法接受的，”夏澜说道。

她补充称，在某些“前沿”行业报告强制技术转让的比例更高，比如石化行业达30%，医疗设备行业有28%，制药行业有27%。

调查显示，大多数欧洲企业表示他们的业务策略并未受到贸易战的影响，不过调查是在1月和2月完成的，共计585个受访者，时间远远早于美国最新的加税举措。

6%的受访者称由于关税他们正在或者已经将生产转移出中国，4%的受访者称正在考虑或者已经减少在华投资。受到美国关税影响的受访者中，有49%表示其公司自己承担了关税成本，维持价格不变。

中国欧盟商会还表示，成员们认为中国监管环境“前景黯淡”，72%的成员表示，他们预计未来五年中国的监管障碍将增加或保持不变，即便中国政府已经保证继续推进改革开放。