中国驻欧盟使团团长：中美贸易摩擦升级责任完全在美方

中国驻欧盟使团团长张明20日举行吹风会，称中美贸易摩擦升级责任完全在美方，这是美方推行贸易霸权主义的结果。

据中新社报道，张明表示，中方对中美贸易摩擦的立场是明确的。经贸摩擦升级责任完全在美方，这是美方推行贸易霸权主义的结果。历史和实践证明，中美合作是大势所趋，中美合则两利、斗则俱伤，合作是双方唯一正确的选择。

张明又指，中美是世界前两大经济体，中国政府深知自身对中国人民和世界经济发展的责任。中方一贯主张并愿意通过谈判磋商解决经贸分歧，但谈判应当是平等的，在重大原则问题上中方绝不让步。

对于最近美方将华为公司及其70家附属公司列入出口管制“实体名单”，张明表示，美方出于政治目的，动用国家行政力量泛化国家安全概念、滥用出口管制措施，打压限制特定企业，人为干扰5G开发、利用与合作。这种歧视性做法有悖公平竞争原则，最终不符合任何国家利益，中方对此坚决反对。

张明指出，当前泛安全化与“长臂管辖”已成经济全球化的公害，严重威胁世界经济健康稳定发展，威胁全球产业公平竞争，侵犯各国主权和各国公民的人权，破坏国际规则与秩序，对此国际社会应高度警惕。中方赞赏对中国科技企业参与5G建设的公正态度，鼓励更多国家基于事实，独立做出符合自身利益的政策选择。