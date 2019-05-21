河南男婴丢失事件系其母和生父等谋划 生父系安徽干部

据澎湃新闻报道，对于网上引发热议的河南周口男婴丢失事件，记者20日从权威渠道获悉，网上流传的官方文件系真实的，该事件系男婴母亲和生父等人策划。

20日当天，网络流传一份内部材料截图显示，周口男婴丢失警情系刘某某（男婴母亲）与其高中同学王某某（安徽滁州市琅琊区一干部）、李某某（女，40岁，周口市农业银行职工）共同谋划的虚假警情。刘某某和王某某高中毕业后失联多年，二人于2017年通过李某某又取得了联系。2018年清明节期间，王某某回周口探亲时与刘某某相见，二人于酒后发生关系。事后，刘某某发现自己怀孕并告诉王某某，王某某要求将孩子生下来。孩子生下后，王某某与刘某某经多次谋划，于5月16日9时许，王某某到刘某某家将孩子抱走，由李某某驾车送至机西高速周口站，再由王某某的二姐王某驾车送至郑州，后称刘某某在外活动时晕倒，孩子被偷走。

目前，刘某某、王某某、李某某均在周口市公安局接受调查，相关查证工作正在紧张进行中。

据澎湃新闻此前报道，刘某某丈夫朱先生一方的家属表示，“希望大家能冷静客观的评价这个事，尽量不要打扰朱先生一家，再给他们影响和压力了”，恳请事件到此为止。